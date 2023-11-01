آمار مبتلایان به آنفلوانزا در جهرم از بیماران کرونایی بیشتر است

حشمت الله شاکری در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر ویروسهای سرماخوردگی آنفلوانزا و کووید در شهرستان جهرم شایع شده و در نمونههایی که از بیماران گرفته شده، درگیری با ویروس آنفلوانزا بیشتر دیده میشود.
وی با اشاره به اینکه به طور کلی شیوع بیماری آنفلوانزا در فصل پاییز و زمستان بیشتر بوده است، افزود: در یک ماه گذشته آمار مبتلایان به این بیماری در کشور افزایش پیدا کرده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم با اشاره به اینکه ویروس آنفلوانزا و کووید در این شهرستان با درگیریهای ریوی شیوع پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: روزانه حدود ۲۰۰ نفر توسط متخصصین عفونی ویزیت میشوند که اکثراً مبتلا به آنفلوانزا هستند.
وی با اشاره به اینکه اغلب مبتلایان به آنفلوانزا دارای علائمی مانند تب، لرز، گلو درد، سر درد، آب ریزش بینی، بدن درد و کوفتگی شدید و در مواردی علائم گوارشی مانند اسهال و استفراغ هستند، عنوان کرد: بعضی از بیماران بدن درد و کوفتگی شدید را بیشتر از بیماری کووید میدانند.
شاکری با اشاره به تکمیل تختهای بخشهای عفونی بیمارستان سید الشهدا (ع) جهرم گفت: به خاطر شیوع گسترده آنفلوانزا از یک ماه گذشته تا کنون تختهای هر دو بخش عفونی این بیمارستان کاملاً اشغال بوده و در حال حاضر بیمارانی که در بخشهای عفونی بستری هستند دارای علائم تنفسی و در عکسهای سی تی اسکن برخی از آنها نیز درگیری ریوی ۷۰ تا ۹۰ درصد مشاهده شده است.
وی اضافه کرد: در کنار این بیماران، بیماران سرپایی هم وجود دارد که روزانه حدود ۱۵ تا ۲۰ بیمار به بیمارستان مراجعه و تحت درمان دارویی قرار میگیرند.
شاکری با اشاره به اینکه اغلب بیماران بستری شده، میانسال و سالمند هستند، اظهار کرد: در بین بیماران بستری، کودکان زیر ۱۲ سال هم وجود دارند.
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