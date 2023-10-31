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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۰۶

وزارت صمت: انتخابات اتاق بازرگانی دوباره برگزار می‌شود

وزارت صمت: انتخابات اتاق بازرگانی دوباره برگزار می‌شود

طبق اعلام وزارت صمت، مصوبه آخرین جلسه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی،‌ صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابلاغ شد که بر اساس این مصوبه، انتخابات اتاق مجدد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت صمت، مصوبه آخرین جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابلاغ شد.

دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در ابلاغیه‌ای که روز یکشنبه ۷ آبان ماه جاری صادر شد، صورتجلسه مصوبه شورای مذکور را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای اجرا ابلاغ کرده است.

بر اساس این مصوبه که به امضای اکثریت اعضای شورا رسیده است، اتاق ایران مکلف شده است در راستای اجرای مصوبه مذکور، اقدامات لازم را برای برگزاری مجدد انتخابات با قید فوریت به انجام رسانده و نتیجه را به دبیرخانه منعکس نماید.

کد مطلب 5926623
سمیه رسولی

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