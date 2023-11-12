برگزاری انتخابات رئیس جدید اتاق ایران حداکثر تا ۱۶ بهمن

جهانبخش سنجابی دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت انتخاب رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: شورای عالی نظارت روز یکم آبان ماه جلسه داشت که مصوبات این شورا ۱۶ آبان ماه به انجمن ابلاغ شد.

وی افزود: در شورا دو تصمیم شامل ابطال انتخاب رئیس منتخب در جلسه ۲۸ خرداد هیأت نمایندگان و تمدید مدت فعالیت انجمن گرفته شد. بر این اساس طبق ضوابط مندرج در بند ۵-۷و ۷-۷ که مربوط به تشکیل هیأت نمایندگان می‌شود نسبت به برگزاری انتخابات برای ترمیم هیأت رئیسه باید اقدام شود.

بررسی تشریفات انتخابات در جلسه هفته آینده

سنجابی ادامه داد: در این راستا دیروز جلسه‌ای داشتیم و تصمیم بر این شد که ورود شکلی و ماهوی به مصوبه نداشته باشی و مانند باقی مصوبات شورا، نسبت به اجرای این مصوبه اقدام کنیم. برای اجرای مصوبه در گام نخست باید دبیرخانه انجمن احیا می‌شد که طبق مکاتبه با دبیرکل اتاق مقرر شد انجمن احیا شود.

دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران افزود: جلسه بعدی انجمن اوایل هفته آینده برگزار می‌شود که دستور این جلسه بررسی تقویم انتخابات و تشریفات آن از جمله تنظیم زمان و چگونگی متن فراخوان انتخابات است. پس از تصویب به مرحله اجرا خواهد رسید. عملاً دستورجلسه هفته آینده تشریفات و سیر برگزار انتخابات است.

برگزاری انتخابات رئیس جدید اتاق حداقل تا ۴۵ روز آینده و حداکثر تا ۱۶ بهمن

وی در مورد زمان برگزاری انتخابات رئیس جدید اتاق ایران گفت: طبق بند ۷ آئین نامه اگر هر کسی از اعضای هیأت رئیسه به هر دلیلی نباشند باید ظرف ۳ ماه جایگزین آن عضو تعیین شود؛ یعنی پس از زمان ابلاغ مصوبه شورا تا جایگزینی ۳ ماه فرصت است.

سنجابی توضیح داد: ۱۳ آبان مصوبه به اتاق ایران ابلاغ و ۱۶ آبان نیز به انجمن ابلاغ شد و اولین جلسه انجمن بیستم آبان ماه برگزار شد و ۲۸ آبان ماه نیز جلسه تصمیم گیری در مورد تنظیم فرایند و تشریفات انتخابات برگزار خواهد شد. اگر در این جلسه تشریفات انتخابات مصوب شود حدود ۸ روز برای فراخوان داوطلبان در نظر گرفته می‌شود تا کاندیداهایی که علاقمند هستند ثبت نام کنند. پس از پایان ثبت نام طبق تبصره ذیل بند ۲-۷ لیست اسامی باید از وزارت اطلاعات استعلام شود. طبق این تبصره حداقل یک ماه قبل از برگزار انتخابات باید استعلام شود یعنی هر روزی که تأیید صلاحیت داوطلبان از سوی وزارت اطلاعات اعلام شود حداقل یک ماه بعد از آن باید انتخابات هیأت رئیسه برگزار شود. بنابراین از زمان طی تشریفات ثبت نام داوطلبان تا تأیید صلاحیت حدود ۴۰ تا ۴۵ روز طول می‌کشد.

وی تصریح کرد: بنابراین کف زمان برگزاری انتخابات ۴۰ تا ۴۵ روز آینده و سقف آن ۱۶ بهمن ماه است؛ قطعاً باید در این بازه زمانی انتخابات تعیین تکلیف شود وگرنه ترک فعل محسوب می‌شود.

سنجابی در مورد احتمال شکایت از شورای نظارت هم اظهار کرد: تصمیم گرفته‌ایم مصوبه شورا را اجرا کنیم و تنها موردی که می‌تواند مانع اجرای مصوبه شود یا دستور توقف قضائی یا دادنامه مبنی بر ابطال آن است، در غیر این صورت از نظر انجمن مصوبه شورا باید اجرا شود.

وی گفت: طبق قانون هر کسی می‌تواند به سیستم قضائی تظلم خواهی کند بنابراین اگر فردی از این مصوبه شورا ضرر کرده محتمل است شکایت کرده باشد. مفروض ما این است که هر زمان دستور توقف از مرجع ذی صلاح قضائی آمد وظیفه از انجمن ساقط است اما مادامی که حکم قضائی یا توقف اجرای مصوبه را نداشتیم، اجرای مصوبه برای ما لازم‌الاجرا است. اگر در فرایند اجرای مصوبه حکم قضائی آمد این حکم برای انجمن لازم‌الاجراست.