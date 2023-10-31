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۹ آبان ۱۴۰۲، ۹:۲۳

پایان یک جنجال؛

مصوبه برکناری سلاح‌ورزی ابلاغ شد

مصوبه برکناری سلاح‌ورزی ابلاغ شد

براساس ابلاغیه دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران، انتخابات اتاق بازرگانی ایران باید دوباره برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبه آخرین جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابلاغ شد.

دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در ابلاغیه‌ای که روز یکشنبه ۷ آبان ماه جاری صادر شد، صورتجلسه مصوبه شورای مذکور را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای اجرا ابلاغ کرده است.

بر اساس این مصوبه که به امضای اکثریت اعضای شورا رسیده است، انتخابات قبلی اتاق بازرگانی ابطال و اتاق ایران مکلف شده است در راستای اجرای مصوبه مذکور، اقدامات لازم را برای برگزاری مجدد انتخابات با قید فوریت به انجام رسانده و نتیجه را به دبیرخانه منعکس کند.

طبق این ابلاغیه، حسین سلاح‌ورزی دیگر رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیست و به‌زودی باید برای انتخاب رئیس جدید اتاق، انتخابات برگزار شود.

کد مطلب 5926251

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