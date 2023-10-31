به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبه آخرین جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابلاغ شد.
دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در ابلاغیهای که روز یکشنبه ۷ آبان ماه جاری صادر شد، صورتجلسه مصوبه شورای مذکور را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای اجرا ابلاغ کرده است.
بر اساس این مصوبه که به امضای اکثریت اعضای شورا رسیده است، انتخابات قبلی اتاق بازرگانی ابطال و اتاق ایران مکلف شده است در راستای اجرای مصوبه مذکور، اقدامات لازم را برای برگزاری مجدد انتخابات با قید فوریت به انجام رسانده و نتیجه را به دبیرخانه منعکس کند.
طبق این ابلاغیه، حسین سلاحورزی دیگر رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیست و بهزودی باید برای انتخاب رئیس جدید اتاق، انتخابات برگزار شود.
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