به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبه آخرین جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابلاغ شد.

دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در ابلاغیه‌ای که روز یکشنبه ۷ آبان ماه جاری صادر شد، صورتجلسه مصوبه شورای مذکور را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای اجرا ابلاغ کرده است.

بر اساس این مصوبه که به امضای اکثریت اعضای شورا رسیده است، انتخابات قبلی اتاق بازرگانی ابطال و اتاق ایران مکلف شده است در راستای اجرای مصوبه مذکور، اقدامات لازم را برای برگزاری مجدد انتخابات با قید فوریت به انجام رسانده و نتیجه را به دبیرخانه منعکس کند.

طبق این ابلاغیه، حسین سلاح‌ورزی دیگر رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیست و به‌زودی باید برای انتخاب رئیس جدید اتاق، انتخابات برگزار شود.