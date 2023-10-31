به گزارش خبرنگار مهر، جواد مشایخ عصر سه شنبه در نشست ستاد اقتصاد دانش‌بنیان استانداری گیلان اظهار کرد: توجه به علم و آموزش محور کار، تولید و اشتغال قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تجاری سازی دانش بنیان ها مورد تاکید است، افزود: تولیدات دانش بنیان باید به اقتصاد دانش بنیان و تحول گرا تبدیل شود.

سرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری با تاکید بر لزوم تمرکززدایی در حوزه تولید و اقتصاد دانش بنیان اضافه کرد: توجه به آمایش نوآوری در سراسر کشور ضرورت دارد و نباید نگاه ها فقط به پایتخت معطوف شود.

مشایخ با بیان اینکه در حوزه دانش بنیان باید خیزش صورت گیرد، گفت: خیزش تولید و اقتصاد دانش بنیان با حضور همه آحاد جامعه در این حوزه تحقق می پذیرد و نیازمند همراهی همه جانبه است.

وی با بیان اینکه کشور با ناترازی های زیادی در بخش های مختلف مواجه است، افزود: جبران ناترازی ها در کشور از مسیر دانش بنیان می گذرد.

سرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری با اشاره به قانون جهش تولید دانش بنیان اضافه کرد: قانون جهش تولید دانش بنیان از قانون های خوب و اثرگذار است که باید در اجرا هم خوب عمل شود.

مشایخ با اشاره به حضور و بازدید از شرکت های دانش بنیان گیلان بیان کرد: نگاه به حوزه دانش بنیان ها دلسوزانه و مسئولانه باشد.

وی با بیان اینکه مهاجرت نخبگان از دغدغه های اصلی کشور و نظام است، افزود: بسترسازی حفظ نخبگان و تقویت فعالان دانش بنیان مورد توجه همه مسئولان قرار گیرد.

مشایخ با اشاره به تعداد ناچیز شرکت های دانش بنیان در گیلان اضافه کرد: گیلان می تواند بیش از ۲۵۰ شرکت دانش بنیان داشته باشد که باید در این بخش تلاش های بیشتری صورت گیرد.