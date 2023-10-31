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کد مطلب 5927017
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۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۳۸

تصاویری از موشک باران شبانه تل‌آویو توسط نیروهای مقاومت

تصاویری از موشک باران شبانه تل‌آویو توسط نیروهای مقاومت

با آغاز موج جدید حملات موشکی مقاومت به اراضی اشغالی، آژیر خطر در تل‌آویو به صدادرآمد.

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    نظرات

    • IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      32 22
      پاسخ
      مرگ بر اسرائیل چرا ایران به این اسرائیل بی شرف درس حسابی نمیده آماده نبردیم
    • مهدی آذر IR ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      51 9
      پاسخ
      خدایا قسمت میدم به تمام آفریدهات و پیغمبرات خودت به داد مردم فلسطین و غزه در مقابل اسراییل و آمریکا برس خودت به این تاکشور کشورهایی که برای کشتن زنو بچه ها به اسراییل کمک میکنن عذاب الاهی رو نشون بده بخودت قسم انقدر صبرم زیاد خوب نیست از دست کسی کاری برنمیاد فقط خودت کمکشون کن نابودشون کن
      • سیدنعمت IR ۰۸:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
        0 2
        الله لایغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم
    • حسین سلمانی IR ۰۱:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      36 11
      پاسخ
      توی قرآن دقیق گفته که به چه شکلی قوم بنی اسراییل تسلیم میشه مردان قوی حجوم میبرن به اسراییل اونها راهی ندارن چون یهودی ها هم حضور دارن مثل روشی که داعش به سوریه و عراق حمله کرد تمام مردان قوی مسلمانان جمع بشن شبیخون بزنن نیازی به موشک هم نیست
    • IR ۰۵:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      56 14
      پاسخ
      فقط جانم فدای ایران وبس
      • عباس تخویجی IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
        8 7
        جانم فدای مظلوم جانم فدای غزه
      • مهدی IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
        4 3
        آفرین برتوبادشیرپاک خورده ی نسل آریایی درودبرشما
    • شهر وند IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      39 9
      پاسخ
      دورو خدا بر رزمندگان جوان و لشکر خدایی حماس نصر و من الله و فتح قریب اگر کسی و جماعتی برای یاری دین خدا بپا خیزد به حتم یقین دست خداوند به یاریشان خواهد آمد سر فرازان و لشکریان اسلام سلام و درود دنیا باید بفهمد محاصره قراردادن هم طاقت و صبر می طلبد
    • علی قدرتی IR ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      24 7
      پاسخ
      بادامریکایها واسرائیلی‌ها رو نقره داغ کنند الان بهترین فرصته نهایت استفاد رو از وضع موجود باید بکنند براشون کمین بزنید وبکشیدشون جوری که فکرشو نکنند
    • محمود IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      30 10
      پاسخ
      مرگ بر امریکا مرگ بر اسرائیل واروپا.چه سخته تحمل دیدن این اخبار خدایا تویکاری بکن
    • رضا IR ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      19 4
      پاسخ
      چرا خداوند این همه ظلم و ستم و کشتار و وحشیگری را نیبینه ولی کاری نمیکنه و عذابی برای قوم ظالم نمیفرسته پس کی میخواد این عذاب هایی را که گفته به اجرا برسونه یعنی الان در غزه موقعیت عذاب هنوز نرسیده از دست مسلمانان بی عرضه و ناتوان هیچ کاری ساخته نیست حتی فروش نفت را هم قطع نکردند واقعا چقدر ناتوان
    • ورویر IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      28 7
      پاسخ
      مرگ بر اسراییل گرگ درنده خونخوار و حامیانش
    • انا عمار IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      23 7
      پاسخ
      صهیونیستها نابود میگردند و نام ننگین اسرائیل از کره زمین حذف میگردد . مرگ بر اسرائیل و ننگت باد آمریکا . زنده باد امام خامنه‌ای و درود بر سپاه پاسداران و سربازان گمنام و استوار باد محور مقاومت
    • عباس تخویجی IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      4 3
      پاسخ
      جندالله بشتابیدکه نبردسنگین است.... جندشیطان همه شان چهره شان چرکین است.... این چه طوفان عظیم یست که جهان دیده بخود.... دست ابلیس زمان گشته بخون رنگین است.... قدس، این قبله اول بخدانزدیک است.....مژده ای می دهمت صبح ظفرنزدیک است....
    • محمد IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      12 5
      پاسخ
      درودبر مقاومت عزیز سلام بر قدس شریف
    • انا امار IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
      6 1
      پاسخ
      عشاق همه یک به یک آماده رزمند
    • داریوش یوسفی IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      2 0
      پاسخ
      با سلام من تعجبم رژیم صهیونسیتی اکثرا با مقامات آمریکا مشروب استفاده می کنند چیزی بنام انسانیت و دلسوزی وجود ندارد هر جا دنیای اسلام زورش رسید رحم نکند اصلا طرف ما مست است ما در دنیای انسانیت آنها در دنیای مستی زندگی می کنند اصالت رحم خیانت است تمام
    • علی همت کلی وند IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      2 0
      پاسخ
      ما هنوز انتقام شهید سلیمانی را نگرفته ایم دشمنان ما باید جوابگویقطره قطره خون فرزندان ما باشند،ما وارثان غیرت نادرشاهیم که قاتلین فرزندان ایران را تا دورترین نقاط جهان تعقیب و مجازات کرد ما کوتاه بیا نیستیم

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