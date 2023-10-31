دریافت 5 MB کد مطلب 5927017 https://mehrnews.com/x33pzy ۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۳۸ کد مطلب 5927017 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۳۸ تصاویری از موشک باران شبانه تلآویو توسط نیروهای مقاومت با آغاز موج جدید حملات موشکی مقاومت به اراضی اشغالی، آژیر خطر در تلآویو به صدادرآمد. کپی شد مطالب مرتبط موج جدید حملات موشکی مقاومت به تلآویو نبرد جانانه رزمندگان مقاومت با صهیونیستها در غزه/ هلاکت شماری از نظامیان اسرائیلی تنفر ایرانیها از اسراییلیها، سال ۱۳۴۹/ مربی تیم تلآویو: «خوب شد از تاج تهران شکست خوردیم!» تصاویری از شهدای فلسطینی دراثر بمباران هوایی در اردوگاه جبالیا برچسبها حمله موشکی تل آویو عملیات در تل آویو حمله موشکی به اسرائیل مقاومت فلسطین
نظر شما