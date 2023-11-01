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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۸:۱۲

مدیرعامل تراکتورسازی ایران خبرداد؛

آغاز پرداخت تسهیلات خرید تراکتور از سوی وزارت جهاد کشاورزی

آغاز پرداخت تسهیلات خرید تراکتور از سوی وزارت جهاد کشاورزی

تبریز- مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران از آغاز پرداخت تسهیلات خرید تراکتور برای کشاورزان از سوی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی وحیدزاده شامگاه سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: به بیش از ۲۵ کشور دنیا محصولات خود را صادر می‌کنیم، علیرغم تحریم ناجوانمردانه که بر کشور ما تحمیل شده، خوشبختانه آمار صادرات نه تنها عقب نشینی نکرده بلکه روز به روز هم افزایش صادرات داریم.

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران گفت: روی خطی حرکت می‌کنیم که ضرر نکنیم و کشاورز هم متحمل هزینه اضافی نشود، ۸۵ درصد قیمت محصول تمام شده مربوط به مواد اولیه و قطعات و ۱۵ درصد سایر هزینه هاست و به رغم دریافت مجوز برای افزایش قیمت ۱۷ درصدی تراکتور، تنها ۱۱ درصد افزایش قیمت داشتیم.

وی بیان کرد: سعی کرده‌ایم این اختلاف را از محل افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌ها تأمین کرده و پوشش دهیم اما قیمت ماشین آلات هر روز بالا می‌رود و سود ۱۱ درصدی در اقتصاد توجیه ندارد.

وحیدزاده به برنامه‌های توسعه‌ای این گروه اشاره کرد و گفت: برای تولید خودروی شاسی بلند در این کارخانه، سهام ۸۰ به ۲۰ را به طرف خارجی پیشنهاد داده‌ایم و در حال مذاکره هستیم.

وی ادامه داد: این خودرو در حال حاضر برای مصرف عموم ارائه نشده است و در برخی ارگان‌ها مصرف شده و در اصفهان تولید می‌شود.

وی افزود: امسال همچنین پس از افتتاح خط تولید کامیونت به دست رئیس جمهور در خردادماه، تولید ۵۰۰ دستگاه را برنامه ریزی کرده‌ایم و طبق برنامه جلو می‌رویم و برای سال آینده ۲ هزار دستگاه هدف گذاری شده است.

وحیدزاده گفت: روی دو محصول جدید هم کار می‌کنیم و تولید ون مورد نیاز سرویس مدارس و ادارات را هم در برنامه داریم که نیمه دوم سال آینده خط تولید آن راه اندازی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تراکتورسازی در ۲ کشور ونزوئلا و تاجیکستان خط تولید دارد و راه اندازی خط تولید در ۲ کشور آسیایی دیگر نیز در مراحل پایانی است.

وی افزود: ۹۲ درصد قطعات تراکتور داخلی بوده و هشت درصد دیگر به دلیل مقرون به صرفه نبودن تولید داخلی از خارج تأمین می‌کنیم.

وی اضافه کرد: سال گذشته ۳۲ میلیون دلار مبلغ صادرات ما بود که از طریق صرافی، شرکت‌های واسطه و همکاران خارج از کشورها و بخشی به صورت نقدی تحویل داده شد.

وی گفت: تراکتورسازی ایران تنها شرکت بزرگی است که اجازه نداده شبکه دلالی شکل گیرد و تمامی ارزها در سامانه نیما ثبت شده است.

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران خاطرنشان کرد: سال گذشته و امسال ۱۰۰۰ نفر نیرو به طور مستقیم جذب کردیم و ۶۰۰۰ نفر به طور غیر مستقیم و مستقیم جهت افزایش تولید جذب شده‌اند.

وی افزود: کشور صادر کننده و مبدا به کشور ثالث تسهیلات می‌دهد اما به دلیل اینکه سیستم بانکی قطع بوده، فروش تماماً نقدی است و از این جهت قدرت رقابتی در بحث کیفی و کمی را داریم و ما در فروش نقدی رقابت می‌کنیم.

وی اذعان داشت: حداقل ۷۰ تا ۱۰۰ درصد بیش از قیمت داخلی به خارج از کشور به فروش می‌رسانیم و میزان واردات ما ۲ الی ۳ درصد است، آن هم در تراکتورهایی که ما تولید نمی‌کنیم.

وی گفت: تولید شش ماهه ما تقریباً به ۲۰ هزار دستگاه رسیده است و پیش بینی می‌کنیم از ۴۰ هزار دستگاه در سال عبور کنیم.

وحیدزاده تاکید کرد: بر اعلام رسمی جهاد کشاورزی و رئیس مرکز مکانیزاسیون جهاد، تسهیلات برای کشاورزان فعال شده و پیش فاکتور را می‌توانیم صادر کنیم، بخشنامه را فعال و پیش فاکتورها صادر شده و بازخوردی که از مشتری‌ها دریافت کردیم، این امکان فعال نشده و ۴ درصد اعتبارات در مکانیزاسیون جذب شده است و این آمار ناامید کننده است و به روش دیگر تاکنون ۲۵ هزار دستگاه به فروش رسیده و برنامه ریزی داریم ۳۵ هزار دستگاه هم به فروش رسد.

وی ادامه داد: ۶۰۰۰ هزار دستگاه در کل مزارع کشور داریم که ۵۰ درصد آنها فرسوده است و هزینه گزافی تحمیل می‌کنند و با نامه‌ای آمادگی خود را اعلام کردیم که وزارت صمت و جهاد کشاورزی ساز و کار خود را آماده کند، که فروش خود را به جایگزینی تراکتورهای فرسوده اختصاص دهیم.

وی یادآور شد: هر تراکتور سالانه ۱۰۰۰ ساعت در مزرعه کار می‌کند، تراکتور نو ۹۰۰ هزار لیتر و فرسوده ۱۱ هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت مصرف می‌کند و تقریباً ۱۰ همت صرفه جویی در گازوئیل اتفاق می‌افتد و با ۱۰ همت ۵۰ هزار دستگاه تراکتور تولید می‌شود اما لازمه آن تسهیلات از سوی دولت است.

کد مطلب 5927156

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    نظرات

    • بهزاد IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      44 1
      پاسخ
      سلام بااینکه چندسال هست کشاورز هستیم وگندم هم به سیلو دادیم میگن تراکتور به شما تعلق نمیگیره چون سند نداری حالا مازمین هامون قول نامه ای هست ودولت نتونسته به ماسند بده نباید به ما تراکتور بدن؟
      • IR ۰۶:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
        0 0
        میتونه پروانهدفعالیت تهیه کنی وتراکتور بگیری
    • IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      17 4
      پاسخ
      بزگوار یه سوال اونم اینکه جهادکشاورزی با چه شرایطی تراکتور واگذار میکنه و تسهیلاتش چقدره؟ دوستانی که میدونن لطفا راهنمایی کنن
      • حبیب‌اله IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
        32 1
        سلام اینادروغه ۵سال پیش ثبتنام کردم خبری نیست
    • IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      35 0
      پاسخ
      خودتونو مسخره کردین یا مردم تو رسانه ها میگین تراکتور با تسهیلات میدیم جهاد کشاورزی میگه هرکی گفته غلط کرده بخشنامه برا ما نیامده
    • رضا IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      14 1
      پاسخ
      س 5ساله درخواست تراکتور دادم 38 هکتار زمین دارم سند محضری بمن نقدی نمیدن
      • IR ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
        0 1
        تو دروغ میگی.خدا. را در نظر بگیر
    • میهن IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      25 1
      پاسخ
      مدیرعامل یه شرکت تعاونی چند منظوره کشاورزی هستم یه واحد مکانیزاسیون ۳۲ هکتار باغ ۲۰ هکتار گیاهان دارویی گاو شیری ۱۰۰راسی کارگاه شیلات و پروار بندی ۲۰۰راسی ، همه را با یه تراکتور مدل ۶۷ پیش می بریم و تاکنون موفق به دریافت ادوات هم نشدیم چه برسه به تراکتور
    • محمود IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      16 0
      پاسخ
      باسلام الکی میگن کشاورز بیچاره کدام تسهيلات کدام تراکتور باید کشاورز خون دل بخوره برای یک تراکتور خوب کشاورز کمک میکنند
    • Abas IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      20 3
      پاسخ
      همش دروغ میزنن شش ساله تو نوبت هستم
    • محمودغلام زاده IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      5 1
      پاسخ
      باسلام محضر کاربران عزیز با اطلاعیه های واگذاری تسهیلات درقالب خرید تراکتور به ایثارگران عزیز قابل عرض است که تاکنون به ایثارگران کشاورز آیا اطلاع رسانی صورت گرفته؟ به چه کسانی تاکنون تراکتورواگذارشده؟ آقایون سرشون خوشه یه مطلبی روایراد میفرماین
    • غلامرضا اصلانی فر IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      11 2
      پاسخ
      سلام بنده کشاورز نمونه کلزا وگندم در گلستان شهرکلاله با8هکتارزمین آبی هستم و2ماه قبل برای تراکتورجفت475ثبت نام کردم اولویت اول خرید اقساطی زدم
      • عرفان IR ۰۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
        0 0
        خب؟؟؟
    • اکبر IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      12 2
      پاسخ
      از سال ۸۸دتا سال ۱۴۰۱ ۴ بار ثبت نام کردیم ،،،کو تراکتور
    • جابر خداپرست IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      9 1
      پاسخ
      بزرگوار کلا فرمایش جنابعالی با بیرون و در عمل خیلی تناقض دارد
    • US ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      2 0
      پاسخ
      باسلام بنده آز شهرستان تکاب آذربایجان غربی با کشاورز چند منظوره صنعتی گوساله پرواری یکصد رأس با هفتاد هکتار زمین آبی و دیم دارای نسق وسند ثبت نام کردم فعلا خبری نیست خدا قوت رسول کثیری
    • کشاورز GB ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      5 1
      پاسخ
      سلام بااین افزایش قیمت تراکتور کشاورزی روز بروز روبه نابودی میرودآیا بفکرکشاورزان هم هستیدتراکتور۴۰ میلیونی شده ۵۰۰ میلیون ولی گندم چی؟
    • فخرالدین IR ۰۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      5 2
      پاسخ
      سلام سهمیه کود و با هزار گرفتاری بهمون میدن حالا بیان تراکتور بدن
    • IR ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      محصولات کشاورزان را صادر کنید، کمک های دیگر پیشکش!! اگر کشاورزان‌ نتوانند محصولات خود را بفروشند تراکتور به چه دردشان میخورد
    • صابر IR ۰۳:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      3 0
      پاسخ
      من بیش از۲۰هکتارزمین دارم ۱۰ساله ثبت نام میکنم همش دروغ بع نظرمن اینها که میان دروغ تحویل مردم میدن بایدمحاکمه بشن این توهین به شعورکشاورزه محترمه
    • IR ۰۶:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      1 0
      پاسخ
      سلام خیلی ممنون از زحمات شما وهمکاران امیدوارم جهاد کشاورزی قبول داشته باشه که تسهیلات ارائه بشه چون قبلآ گفته فعلآ خبری نیست
    • IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      1 0
      پاسخ
      یه جمله راست گفته، گفته تراکتور نو۹۰۰هزار لیتر سوخت مصرف میکنه تراکتور کهنه ۱۱هزارو۷۰۰لیتر مصرف میکنه، پس تراکترهاشان کیفیت نداره
    • AE ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سلام، بزرگواران، ما باید از کجا جهت ثبت نام تراکتور اقدام کنیم؟؟ مراجعه حضوری به جهاد کشاورزی یا سایت معرفی شده؟؟
    • داریوش IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      1 0
      پاسخ
      اسمش تراکتور واسه کشاورز ولی یکی از شرایط دریافت وام از بانک کشاورزی داشتن سند ملکی در شهر میباشد و کشاورز معمولا در روستا زندگی می‌کند پس حرف الکی میزنن حمایت از کشاورز همش حرفه ادا
    • محمد IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      2 0
      پاسخ
      سلام جهاد کشاورزی پول گندمکاران رو کامل بدهد نمی‌خواهیم تراکتور بدهد
    • IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
      2 0
      پاسخ
      رانت وسهمیه حرف اول را میزند
      • IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
        0 0
        بله دقیقا برادر بزرگوارم همین طور هست
    • IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      نظر ما اینه تراکتور میدن خب قبلن 20درصد پول می‌دادی تراکتور میدادن کشاورزا اگه پول داشتن نمیرفتن کشاورزی دولت باید بیست درصد بگیره بقیش کشاورز کار بکنه بده الن شده نقد 600میلیون این کارا چیه ما کشاورزا سند میذاریم ضمانت اگه ندادیم قسط هارو بعد سند ملکو بفروشین
    • شهر اندیمشک IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      وامتونو بزارید در کوزه آبشو بخورید.زمینم سند داره‌‌.هم سند قبل انقلابو دارم هم بعدش.از سال ۴۳ این زمینو داریم هر موقه میریم جهاد کشاورزی میگه وام ادوات تراکتور تسطیح به نداریم.حالا اسمتو بنویس تا ببینیم چی میشه.یکی از دوستان که آشنا نداره ۸ ساله اسم نوشته هنوز در نیومده.
    • محمد IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ولا همش دروغ میگن من نزدیک بو تراکتور بگیرم یهو سایت من انداخت نفر ۳۵ من سر در نیاوردم از این فروش تراکتور سازی ولا جهاد خیلی بهتر بود غ،فقط زود به زود گرانتر میکنن بعد میان چرت میگن جم کنید بابا
    • علی IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      0 1
      پاسخ
      سلام. به کسانی که گواهینامه تراکتور دارند ولی زمین ندارند تراکتور میدهند؟
    • عبدالخلیل‌سرادقی‌توپکانلو IR ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      0 0
      پاسخ
      من‌جانبازوایثارگرهستم‌تراکتوردولتی‌ثبت‌نام‌کردم‌آما‌هرموقع‌پیگیرمیشوم‌خبری‌‌نیست‌لطفا‌کمکم‌کنید‌ جون‌شدیدا‌احتیاج‌به‌تراکتوردارم‌خراسان‌شمالی‌اسفراین‌بخش‌بام‌روستای‌قوزه‌زن

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