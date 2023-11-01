آغاز پرداخت تسهیلات خرید تراکتور از سوی وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی وحیدزاده شامگاه سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: به بیش از ۲۵ کشور دنیا محصولات خود را صادر می‌کنیم، علیرغم تحریم ناجوانمردانه که بر کشور ما تحمیل شده، خوشبختانه آمار صادرات نه تنها عقب نشینی نکرده بلکه روز به روز هم افزایش صادرات داریم.

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران گفت: روی خطی حرکت می‌کنیم که ضرر نکنیم و کشاورز هم متحمل هزینه اضافی نشود، ۸۵ درصد قیمت محصول تمام شده مربوط به مواد اولیه و قطعات و ۱۵ درصد سایر هزینه هاست و به رغم دریافت مجوز برای افزایش قیمت ۱۷ درصدی تراکتور، تنها ۱۱ درصد افزایش قیمت داشتیم.

وی بیان کرد: سعی کرده‌ایم این اختلاف را از محل افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌ها تأمین کرده و پوشش دهیم اما قیمت ماشین آلات هر روز بالا می‌رود و سود ۱۱ درصدی در اقتصاد توجیه ندارد.

وحیدزاده به برنامه‌های توسعه‌ای این گروه اشاره کرد و گفت: برای تولید خودروی شاسی بلند در این کارخانه، سهام ۸۰ به ۲۰ را به طرف خارجی پیشنهاد داده‌ایم و در حال مذاکره هستیم.

وی ادامه داد: این خودرو در حال حاضر برای مصرف عموم ارائه نشده است و در برخی ارگان‌ها مصرف شده و در اصفهان تولید می‌شود.

وی افزود: امسال همچنین پس از افتتاح خط تولید کامیونت به دست رئیس جمهور در خردادماه، تولید ۵۰۰ دستگاه را برنامه ریزی کرده‌ایم و طبق برنامه جلو می‌رویم و برای سال آینده ۲ هزار دستگاه هدف گذاری شده است.

وحیدزاده گفت: روی دو محصول جدید هم کار می‌کنیم و تولید ون مورد نیاز سرویس مدارس و ادارات را هم در برنامه داریم که نیمه دوم سال آینده خط تولید آن راه اندازی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تراکتورسازی در ۲ کشور ونزوئلا و تاجیکستان خط تولید دارد و راه اندازی خط تولید در ۲ کشور آسیایی دیگر نیز در مراحل پایانی است.

وی افزود: ۹۲ درصد قطعات تراکتور داخلی بوده و هشت درصد دیگر به دلیل مقرون به صرفه نبودن تولید داخلی از خارج تأمین می‌کنیم.

وی اضافه کرد: سال گذشته ۳۲ میلیون دلار مبلغ صادرات ما بود که از طریق صرافی، شرکت‌های واسطه و همکاران خارج از کشورها و بخشی به صورت نقدی تحویل داده شد.

وی گفت: تراکتورسازی ایران تنها شرکت بزرگی است که اجازه نداده شبکه دلالی شکل گیرد و تمامی ارزها در سامانه نیما ثبت شده است.

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران خاطرنشان کرد: سال گذشته و امسال ۱۰۰۰ نفر نیرو به طور مستقیم جذب کردیم و ۶۰۰۰ نفر به طور غیر مستقیم و مستقیم جهت افزایش تولید جذب شده‌اند.

وی افزود: کشور صادر کننده و مبدا به کشور ثالث تسهیلات می‌دهد اما به دلیل اینکه سیستم بانکی قطع بوده، فروش تماماً نقدی است و از این جهت قدرت رقابتی در بحث کیفی و کمی را داریم و ما در فروش نقدی رقابت می‌کنیم.

وی اذعان داشت: حداقل ۷۰ تا ۱۰۰ درصد بیش از قیمت داخلی به خارج از کشور به فروش می‌رسانیم و میزان واردات ما ۲ الی ۳ درصد است، آن هم در تراکتورهایی که ما تولید نمی‌کنیم.

وی گفت: تولید شش ماهه ما تقریباً به ۲۰ هزار دستگاه رسیده است و پیش بینی می‌کنیم از ۴۰ هزار دستگاه در سال عبور کنیم.

وحیدزاده تاکید کرد: بر اعلام رسمی جهاد کشاورزی و رئیس مرکز مکانیزاسیون جهاد، تسهیلات برای کشاورزان فعال شده و پیش فاکتور را می‌توانیم صادر کنیم، بخشنامه را فعال و پیش فاکتورها صادر شده و بازخوردی که از مشتری‌ها دریافت کردیم، این امکان فعال نشده و ۴ درصد اعتبارات در مکانیزاسیون جذب شده است و این آمار ناامید کننده است و به روش دیگر تاکنون ۲۵ هزار دستگاه به فروش رسیده و برنامه ریزی داریم ۳۵ هزار دستگاه هم به فروش رسد.

وی ادامه داد: ۶۰۰۰ هزار دستگاه در کل مزارع کشور داریم که ۵۰ درصد آنها فرسوده است و هزینه گزافی تحمیل می‌کنند و با نامه‌ای آمادگی خود را اعلام کردیم که وزارت صمت و جهاد کشاورزی ساز و کار خود را آماده کند، که فروش خود را به جایگزینی تراکتورهای فرسوده اختصاص دهیم.

وی یادآور شد: هر تراکتور سالانه ۱۰۰۰ ساعت در مزرعه کار می‌کند، تراکتور نو ۹۰۰ هزار لیتر و فرسوده ۱۱ هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت مصرف می‌کند و تقریباً ۱۰ همت صرفه جویی در گازوئیل اتفاق می‌افتد و با ۱۰ همت ۵۰ هزار دستگاه تراکتور تولید می‌شود اما لازمه آن تسهیلات از سوی دولت است.