به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «پیتر استانو» سخنگوی امور خارجه اتحادیه اروپا با اشاره به کشتار مردم غزه توسط شهرک‌نشینان در کرانه باختری اعلام کرد که این تروریسم است.

وی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: شیوع تروریسم شهرک نشینان در کرانه باختری منجر به تلفات بسیار زیاد غیرنظامیان (فلسطینی) شده و فلسطینی‌ها را مجبور به ترک خانه های خود کرده است. این وضعیت ممکن است از کنترل خارج شود و باعث رنج بی‌شمار جوامع محلی شود. اقدامات فوری لازم است.»

سخنگوی امور خارجه اتحادیه اروپا در ادامه تأکید کرد که اسرائیل «وظیفه» دارد از مردم غیرنظامی کرانه باختری در برابر خشونت افراط‌گرایان محافظت کند و عاملان آن را بازخواست کند.

این مقام اروپایی درحالی از رژیم صهیونیستی درخواست می‌کند که خشونت و تروریسم شهرک‌نشینان علیه مردم فلسطین را کنترل کند که رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین جنایت خود در نوار غزه شامگاه سه‌شنبه یک منطقه شلوغ در اردوگاه جبالیا را بمباران کرد. وزارت امور داخلی غزه اعلام کرد بر اساس برآوردهای اولیه در این جنایت بیش از ۴۰۰ نفر به شهادت رسیده یا زخمی شدند. در این جنایت وحشیانه ۶ بمب که وزن هر کدام به یک تن می‌رسید بر سر مردم در اردوگاه جبالیا ریخته شد.بیشتر قربانیان این جنایت را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز سه شنبه حملات شهرک نشینان اسرائیلی علیه مردم فلسطین در کرانه باختری رود اردن را محکوم کرد و از اوضاع در آنجا ابراز نگرانی کرد. به گفته مقامات فلسطینی، از آغاز تحولات نوار غزه، حدود ۱۲۰ فلسطینی در کرانه باختری به شهادت رسیدند.