محتوای قرآنی پویانمایی (کتیبه) در کارگروه مضامین بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و یکمین جلسه کارگروه مضامین و گزاره‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی، روز سه‌شنبه مورخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۲ در دبیرخانه کمیسیون تبلیغی و ترویجی قرآنی برگزار. شد.

در این جلسه پس از بحث و بررسی پیرامون بخش‌های مختلف فیلم نامه پویا نمایی (کتیبه)، محتوای قرآنی و آیات مرتبط با داستان احصا و به منظور درج در سکانس‌های مختلف فیلم نامه یاد شده به تیم نویسندگان اعلام شد.

در ادامه این جلسه به بررسی ایده‌ها و داستان‌های پیشنهادی تولید فیلم کوتاه ویژه حفظ قرآن کریم با حضور کارگردان و سرپرست تیم نویسندگان این طرح پرداخته شد و پس از بررسی تولید آثاری که در جلسات قبلی کارگروه به تصویب رسیده بود، در نهایت ۳ طرح داستانی جهت تولید به تأیید رسید.

در ضمن این جلسه با حضور حسین سلیمانی مدیر کل کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی، محمد مهدی بحرالعلوم؛ صاحب نظر محترم و مسئول دبیرخانه شورای ارزشیابی حافظان قرآن، آقای احسان دهقانی؛ معاون دبیرخانه ستاد طرح ملی حفظ قرآن، جناب آقای محمدحسین فدوی؛ صاحب نظر محترم، محمدحسین فراهانی؛ معاون دبیرخانه کمیسیون تشکیل شد.

لازم به ذکر است مقرر شد در خصوص دو طرح داستانی دیگر در جلسات آتی کارگروه تصمیم گیری شود.