شناسنامه اقدامات سند راهبری فعالیت های قرآنی نهایی شد

محمدمهدی عزیززاده، رئیس دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مصوبات چهل و هفتمین جلسه کمیسیون فعالیت های تبلیغی ترویجی که صبح روز گذشته ۷ مرداد ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، گفت: چهل و هفتمین جلسه کمیسیون فعالیت های تبلیغی و ترویجی به ریاست سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز برگزار شد که مصوبات متنوع و گوناگونی داشت.

عزیززاده افزود: در این جلسه احکام کارگروه های تخصصی به وزیر نشان داده شد و در پی آن یک کارگروه تغییر مدیریتی انجام شد که ریاست این کارگروه از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه به معاونت فرهنگی وزارت ارشاد جابجا شد.

رئیس دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی با اشاره به ارائه گزارش مسابقات بین المللی از سازمان اوقاف افزود: یکی دیگر از برنامه های دیگر قرائت گزارش سازمان اوقاف از برگزاری سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن بود که ضمن طرح برخی نکات اعضا مصوباتی پیرامون مسابقات مقرر شد.

وی همچنینی با تاکید بر اینکه اولین جلسه حضور ولی یاراحمدی بوده است، تصریح کرد: چهل و هفتمین جلسه کمیسیون فعالیت های تبلیغی ترویجی اولین جلسه برای حضور ولی یار احمدی عضو حقیقی کمیسیون بود که با دریافت حکمشان از وزیر حضور مستمر در جلسات خواهند داشت.

عزیززاده به دو مصوبه مهم چهل و هفتمین جلسه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی پرداخت و گفت: نهایی شدن شناسنامه اقدامات سند راهبری فعالیت های قرآنی و برپایی جلسه ای دیگر برای اعمال نکات احتمالی دستگاه ها و ابلاغ شناسنامه اقدامات یکی از مصوبات دیگر این جلسه بود.

وی از مشخص شدن تکلیف کلیه پروژه های اجرایی کمیسیون تا سال ۹۸ خبرداد و اظهار داشت: کلیه پروژه های اجرایی کمیسیون تا سال ۹۸ در مجموعه شناسنامه اقدامات راهبری فعالیت های قرآنی مشخص شده است که بر همین اساس جلسه آتی کمیسیون تبلیغ و ترویج که اواخر شهریور ماه برگزار می شود گزارش بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن در جلسه داده خواهد و در جلسه بعد آن گزارش طرح قرآنی ۱۴۵۲ و جلسه بعدی آن سراغ طرح ارزیابی قاریان قرآن خواهیم رفت.

عزیز زاده با اشاره به مصوبه دیگر این جلسه که دستور هزینه کرد اعتبارات سال ۹۷ بود اضافه کرد:هرساله سندهای راهبردی کمیسیون ها اعتباراتی در قانون بودجه دارند از این جهت که این اعتبارات چگونه هزینه شود و یا در چه چهار چوبی برنامه داده شود و یا سازوکار نظارت براینها و اولویت های موضوعی آنها چه چیزی باشد در این دستورالعمل بیست و چهار ماده ای تخصیص و روشن شده است و ما بر اساس این نظارت اعتبارات را در اختیار دستگاه ها قرار می دهیم در واقع چارچوب های تخصیص بودجه را این سند در سال ۹۷ مشخص می کند

وی در پایان گفت: مصوبه دیگر بر اساس سنجش اعتبارات، دستور هزینه کرد اعتبارات ۹۷ بود که به تصویب کمیسیون رسید.