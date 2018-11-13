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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۸:۱۳

طی جلسه ای به تصویب رسید؛

نحوه تقسیم وظایف دستگاه‌های عضو کمیسیون فعالیت های تبلیغی ترویجی

نحوه تقسیم وظایف دستگاه‌های عضو کمیسیون فعالیت های تبلیغی ترویجی

مدل تقسیم وظایف دستگاه‌های عضو کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی در جلسه کمیسیون فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن که در معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد برگزار شد، به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و نهمین جلسه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم، با حضور عبدالهادی فقهی‌زاده، معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید محمدی، قائم مقام رئیس و دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی و محمدمهدی عزیززاده، رئیس دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی برگزار شد.

در این جلسه، مدل تقسیم وظایف دستگاه‌های عضو کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن به تصویب رسید و کارگروهی متشکل از نمایندگان کارگروه‌های تخصصی و برخی دستگاه‌های عضو نیز تشکیل شد.

همچنین مقرر شد برنامه‌های ملی و پروژه‌های اجرای سند راهبردی توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کشور در سال ٩٧- ٩٨ نهایی شود.

حاضران در این جلسه، علاوه بر ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در راستای اجرا، فرآیندهای ارزیابی و گزارش‌دهی، شاخص‌ها و ... در زمینه اقدامات ذیل سند راهبردی نیز گفت‌وگو و بر لزوم پیگیری و برگزاری جلسات متعدد در راستای اجرایی شدن سند راهبردی کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی در آینده نزدیک تأکید کردند.

در این جلسه رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگانی از حوزه علمیه خواهران، سازمان صدا و سیما، حوزه علمیه برادران، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، اتحادیه تشکل‌های قرآنی و نهادهای قرآنی وابسته به دفتر مقام معظم رهبری، جامعة‌المصطفی(ص) العالمیه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی کشور حضور داشتند.

کد مطلب 4456547

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