به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و نهمین جلسه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم، با حضور عبدالهادی فقهی‌زاده، معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید محمدی، قائم مقام رئیس و دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی و محمدمهدی عزیززاده، رئیس دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی برگزار شد.

در این جلسه، مدل تقسیم وظایف دستگاه‌های عضو کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن به تصویب رسید و کارگروهی متشکل از نمایندگان کارگروه‌های تخصصی و برخی دستگاه‌های عضو نیز تشکیل شد.

همچنین مقرر شد برنامه‌های ملی و پروژه‌های اجرای سند راهبردی توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کشور در سال ٩٧- ٩٨ نهایی شود.

حاضران در این جلسه، علاوه بر ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در راستای اجرا، فرآیندهای ارزیابی و گزارش‌دهی، شاخص‌ها و ... در زمینه اقدامات ذیل سند راهبردی نیز گفت‌وگو و بر لزوم پیگیری و برگزاری جلسات متعدد در راستای اجرایی شدن سند راهبردی کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی در آینده نزدیک تأکید کردند.

در این جلسه رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگانی از حوزه علمیه خواهران، سازمان صدا و سیما، حوزه علمیه برادران، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، اتحادیه تشکل‌های قرآنی و نهادهای قرآنی وابسته به دفتر مقام معظم رهبری، جامعة‌المصطفی(ص) العالمیه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی کشور حضور داشتند.