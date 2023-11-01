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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۹:۵۸

مدیرکل هواشناسی گیلان خبر داد؛

پیش بینی افزایش دما طی ۲ روز آینده در گیلان

پیش بینی افزایش دما طی ۲ روز آینده در گیلان

رشت- مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به جنوبی شدن جریانات سطح زمین گفت: دمای هوا به تدریج طی ۲ روز آینده در گیلان افزایش می یابد.

محمد دادرس در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای هواشناسی در گیلان اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده استقرار جوی غالباً پایدار تا پایان هفته در منطقه است.

وی افزود: به تدریج از امروز تا جمعه با جنوبی شدن جریانات سطح زمین، وزش باد جنوبی به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها و افزایش دما مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به جنوبی شدن جریانات سطح زمین گفت: دمای هوا به تدریج طی ۲ روز آینده در گیلان افزایش می‌یابد.

دادرس با بیان اینکه در بعضی نقاط ساحلی و جلگه‌ای پدیده مه پیش بینی می‌شود، گفت: طی امروز تا فردا گاهی با شکل گیری ناپایداری‌های موقتی در بعضی نقاط افزایش ابر و رگبار و احتمال رعد و برق پراکنده دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی گیلان تصریح کرد: از شنبه هفته آینده به تدریج با نفوذ سامانه ناپایدار به منطقه روند افزایش ابر، کاهش دما، بارندگی و رعد و برق تا روز یکشنبه پیش بینی می‌شود.

دادرس با اشاره به فعالیت‌های دریانوردی ادامه داد: شرایط برای صید کیلکا برای روزهای پنجشنبه و جمعه با احتیاط مناسب و برای شنبه شب نامناسب خواهد بود.

کد مطلب 5927263

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