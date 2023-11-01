دستگیری آدم رباها در غرب استان تهران/پدری که توسط پسر ربوده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کارآگاه علی ولیپور گودرزی رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره آدم ربایی در غرب استان تهران و دریافت این خبر به پلیس آگاهی، موضوع رسیدگی به این پرونده در دستورکار تیمی زبده از کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان در گام نخست با استفاده از تحقیقات میدانی و اطلاعاتی در محل آدم ربایی دریافتند؛ اواسط شهریور ماه سال جاری ۳ مرد بدون پوشش ظاهری (ماسک و کلاه) با استفاده از سلاح سرد به یک ساختمان نفوذ و پس از نیم ساعت مضروب را به صورت مجروح و با دست و چشمان بسته از ساختمان خارج و با یک خودروی پراید به مکان نامعلومی منتقل می‌کنند.

این مقام انتظامی در ادامه تصریح کرد: کارآگاهان در ادامه با استفاده از شیوه‌های نوین کشف جرم متوجه شدند؛ فرد ربوده شده مدت‌ها با همسر و فرزند خود اختلاف داشته و در روز حادثه، ربایندگان با هماهنگی پسر وی به ساختمان وارد شده اند. بنابراین با هماهنگی‌های قضایی، فرزند وی در یک از شهرستان‌های حومه شهر تهران دستگیر و به اداره یازدهم پلیس آگاهی انتقال داده شد.

رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه صراحتاً حقایق را اقرار کرد، عنوان داشت: کارآگاهان با استفاده از فنون بازجویی موفق شدند محل نگهداری فرد ربوده شده را شناسایی و در یک عملیات ضربتی و منسجم ۲ تن از ربایندگان را دستگیر کنند و با شناسایی محل نگهداری فرد ربوده شده وی را آزاد و با توجه به شدت جراحات او را به بیمارستان منتقل کردند.

سردار ولیپور گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان با صدور قرار قانونی از سوی مراجع قضایی به زندان منتقل شدند.



