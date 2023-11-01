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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۴۹

سردار گودرزی خبر داد؛

دستگیری آدم رباها در غرب استان تهران/پدری که توسط پسر ربوده شد

دستگیری آدم رباها در غرب استان تهران/پدری که توسط پسر ربوده شد

رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری تعدادی آدم ربا در غرب استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کارآگاه علی ولیپور گودرزی رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره آدم ربایی در غرب استان تهران و دریافت این خبر به پلیس آگاهی، موضوع رسیدگی به این پرونده در دستورکار تیمی زبده از کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان در گام نخست با استفاده از تحقیقات میدانی و اطلاعاتی در محل آدم ربایی دریافتند؛ اواسط شهریور ماه سال جاری ۳ مرد بدون پوشش ظاهری (ماسک و کلاه) با استفاده از سلاح سرد به یک ساختمان نفوذ و پس از نیم ساعت مضروب را به صورت مجروح و با دست و چشمان بسته از ساختمان خارج و با یک خودروی پراید به مکان نامعلومی منتقل می‌کنند.

این مقام انتظامی در ادامه تصریح کرد: کارآگاهان در ادامه با استفاده از شیوه‌های نوین کشف جرم متوجه شدند؛ فرد ربوده شده مدت‌ها با همسر و فرزند خود اختلاف داشته و در روز حادثه، ربایندگان با هماهنگی پسر وی به ساختمان وارد شده اند. بنابراین با هماهنگی‌های قضایی، فرزند وی در یک از شهرستان‌های حومه شهر تهران دستگیر و به اداره یازدهم پلیس آگاهی انتقال داده شد.

رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه صراحتاً حقایق را اقرار کرد، عنوان داشت: کارآگاهان با استفاده از فنون بازجویی موفق شدند محل نگهداری فرد ربوده شده را شناسایی و در یک عملیات ضربتی و منسجم ۲ تن از ربایندگان را دستگیر کنند و با شناسایی محل نگهداری فرد ربوده شده وی را آزاد و با توجه به شدت جراحات او را به بیمارستان منتقل کردند.

سردار ولیپور گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان با صدور قرار قانونی از سوی مراجع قضایی به زندان منتقل شدند.


کد مطلب 5927586

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