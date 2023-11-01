به گزارش خبرگزاری مهر، زینب سلیمانی در نامه‌ای به نوادگان گاندی و ماندلا و دختر چه‌گوارا نوشت: ایمان دارم اگر حیات مادی پدران مبارز ما در این جهان پرآشوب ادامه داشت، همگی این قهرمانان، در صفی واحد علیه رژیم ضدبشری و جنایتکار صهیونیستی به‌پا می‌خاستند و مردم جهان و وجدان‌های آزاده را به مبارزه فرا می‌خواندند.

متن نامه وی بدین شرح است:

سرکار خانم آلیدا گوارا

جناب آقای توشار گاندی

جناب آقای زوولیولیله مندلا ماندلا

با سلام و احترام

چنانچه می‌دانیم در روزهای اخیر، جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، جهانیان را متأثر کرده است. در تاریخ بشر این حجم از ظلم، نمونه‌ای نداشته است؛ بمباران کلیسا، بیمارستان، مدرسه، پارک و کشتن کودکان، نوجوانان و زنان بی‌گناه در سرزمین مادری‌شان فقط نمونه‌ای از جنایات این رژیم است.

برادران و خواهر گرامی

هرکدام از پدران ما در قرن اخیر علیه نوعی از ظلم و بی‌عدالتی مبارزه کردند. آنها کوشیدند انسان‌های مظلوم و بی‌پناه را از شر استعمار، استثمار، استبداد و تبعیض‌نژادی نجات دهند و آزادی، عدالت، صلح و استقلال را برای آنان به ارمغان آورند.

حال اگر نیک بنگریم، امروز همه این خباثت‌ها، یکجا در رژیم صهیونیستی جمع شده و فاجعه بزرگی علیه مردم فلسطین در حال وقوع است.

ایمان دارم اگر حیات مادی پدران مبارز ما در این جهان پرآشوب ادامه داشت، همگی این قهرمانان، در صفی واحد علیه این رژیم ضدبشری و جنایتکار به‌پا می‌خاستند و مردم جهان و وجدان‌های آزاده را به مبارزه فرا می‌خواندند.

حال که بشریت از وجود پر صلابت این قهرمانان محروم مانده، وظیفه ماست که قدم در راه آرمان و هدف آنان گذاریم و به هر طریق ممکن روح مبارزه و مقاومت را در سراسر جهان زنده نگه داریم و صدای فریاد مظلومان و کودکان فلسطین باشیم.