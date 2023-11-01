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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۱۷

گوترش: از حمله اسرائیل به اردوگاه آوارگان جبالیا وحشت‌زده شدم!

گوترش: از حمله اسرائیل به اردوگاه آوارگان جبالیا وحشت‌زده شدم!

دبیرکل سازمان ملل متحد تنها در واکنشی کلامی به ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین در اردوگاه آوارگان جبالیا، به عبارت «وحشت‌زده شدم» بسنده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه در واکنش به دیگر جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به مظلومان فلسطینی در اردوگاه جبالیا واقع در نوار غزه، این اقدام اشغالگران قدس را محکوم کرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد در این خصوص تاکید کرد: همه طرف‌ها باید به قوانین بین المللی احترام بگذارند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وی در بخش دیگری از واکنش خود تنها به این کلام بسنده کرد که از این رویداد «وحشت زده» شده است!

رژیم صهیونیستی حملات جدیدی به اردوگاه جبالیا انجام داد و دومین کشتار را امروز مرتکب شد.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه ساعاتی پیش اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی مجدداً در اردوگاه جبالیا در شمال این باریکه دست به جنایتی دیگر زده و ده‌ها نفر را به خاک و خون کشیده است.

سخنگوی سازمان امداد و نجات غزه اعلام کرد: رژیم اشغالگر مجتمعی مسکونی را در جبالیا بمباران کرد که طی آن افراد زیادی شهید شدند.

در جنایت اخیر صهیونیست‌ها در منطقه فالوجا در اردوگاه جبالیا ۹ ساختمان مسکونی بدون اخطار قبلی بمباران و بر سر ساکنان آن فروریخته شد. در این جنایت ده‌ها نفر شهید و مجروح شدند.

کد مطلب 5928046

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    نظرات

    • انا عمار IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سازمان ملل متحد و شورای امنیت شلاق حفاظت از منافع جنایتکاران آمریکائی است لذا امت اسلامی باید یکپارچه و ید واحده گردند و مقابل نسل کشی مسلمانان فلسطین با آمریکا و اسرائیل مقابله نمایند تحت فرماندهی رهبر معظم جهان اسلام امام خامنه ای .زنده باد امام خامنه‌ای

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