جدیدترین گزارش نهادهای حقوق بشری از غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در گفتگو با الجزیره گفت: نگران تعداد غیرنظامیان کشته شده در غزه هستیم. نگرانی ما این است که عملیات کنونی اسرائیل با قوانین بین‌الملل همخوانی ندارد.

وی افزود: مردم غزه زیر فشارهای سنگینی قرار دارند. بسیاری از قربانیان در غزه کودک هستند و این بسیار نگران کننده است. آنچه در غزه در جریان است را مستندسازی کردیم و گزارش‌هایی در این باره تهیه کردیم.

سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل بیان کرد: خواستار آزادی اسرا نزد حماس هستیم. حملات اسرائیل نقض قوانین بین‌الملل است. نگران کشتار غیرنظامیان در غزه هستیم. همه طرف‌ها را به رفتار طبق قوانین جنگ دعوت می‌کنیم. جنایات ضدبشری اسرائیل را مستندسازی کردیم.

وی افزود: اسرائیل از مواد منفجره دارای تأثیرات زیاد در غزه استفاده می‌کند. غیرنظامیان اوضاع اسفباری دارند.

از سوی دیگر رئیس مرکز حقوق بشری اروپا-مدیترانه هم اعلام کرد: آنچه در غزه رخ می‌دهد کشتار است. اوضاع در غزه دردآور است.

این در حالی است که دقایقی قبل، سخنگوی سازمان امداد و نجات غزه: رژیم اشغالگر مجتمعی مسکونی را در جبالیا بمباران کرد که طی آن افراد زیادی شهید شدند. شمار زیادی از شهدا در نتیجه دومین حمله صهیونیست‌ها به جبالیا همچنان زیر آوار هستند.

در جنایت اخیر صهیونیست‌ها در منطقه فالوجا در اردوگاه جبالیا ۹ ساختمان مسکونی بدون اخطار قبلی بمباران و بر سر ساکنان آن فروریخته شد. در این جنایت ده‌ها نفر شهید و مجروح شدند.