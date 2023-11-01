بیش از ۱۰ هزار بمب روی غزه ریختیم/ بهای این جنگ سنگین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سخنانی اذعان کرد که رژیم صهیونیستی ناچار است برای جنگ غزه بهای سنگینی را بپردازد.
وی با اشاره به هلاکت نظامیان صهیونیست در نبرد با مبارزان مقاومت فلسطین و بدون اذعان به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: من در غم خانوادههای سربازان شریک هستم!
گالانت مدعی شد: ما بر اساس نقشهها پیش میرویم. ما در اوج جنگ هستیم و نبردهای شدیدی در جریان است. سربازان ما در مأموریت خود موفق بودهاند و ارتش در حال پیشروی است.
وی با اشاره به درگیری نظامیان صهیونیست در دو جبهه شمالی و جنوبی گفت: ما همانطور که در جنوب میجنگیم در شمال نیز در حال نبرد هستیم. جنگ هزینههای خود را دارد. ما خواستار نبرد دیگری نیستیم ولی در مرزهای شمالی هم آماده هستیم.
گالانت افزود: میدانم که خانوادههای سربازان نگران هستند. من از آنان حمایت میکنم و به خانوادههای اسرا میگویم که شما را فراموش نخواهیم کرد.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اذعان کرد که ارتش جنایتکار این رژیم بیش از ۱۰ هزار بمب را بر سر مردم بیگناه غزه ریخته است.
وی در ادامه برای توجیه شکستهای رژیم صهیونیستی گفت: نبرد کوتاه نخواهد بود. ما به تدریج پیشروی میکنیم و ارزیابی راهبردهایمان را مجدداً تکرار میکنیم.
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