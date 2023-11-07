به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل ضمن اشاره به اینکه کابوس غزه فراتر از یک بحران انسانی است و این یک بحران برای بشریت است، گفت: تشدید درگیری در غزه جهان را تکان می‌دهد، منطقه را متلاطم و از همه غم‌انگیزتر، بسیاری از زندگی‌های بی‌گناه را نابود می‌کند.

گوترش کرانه باختری و قدس اشغالی را از جمله «مناطق ملتهب» توصیف کرد که ممکن است اوضاع از کنترل خارج شود و همچنین از تشدید درگیری‌ها در لبنان، سوریه، عراق و یمن ابراز نگرانی کرد.

وی تصریح کرد: بمباران مداوم، غیرنظامیان، بیمارستان‌ها، اردوگاه‌های پناهندگان، مساجد، کلیساها و تأسیسات سازمان ملل را هدف قرار می‌دهند و بر اثر آن هیچ‌کس در امان نیست.

دبیرکل سازمان ملل با اشاره به اینکه حفاظت از غیرنظامیان باید از اهمیت بالایی برخوردار باشد، بیان کرد: من به‌شدت نگران نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه هستم.

گوترش، تاکید کرد: بگذارید واضح بگویم؛ هیچ طرف جنگی بالاتر از قوانین بین‌المللی بشردوستانه نیست.

دبیرکل سازمان ملل با تاکید بر اینکه غزه در حال تبدیل شدن به قبرستان کودکان است، افزود: بر اساس گزارش‌ها، روزانه صدها دختر و پسر کشته یا زخمی می‌شوند. همچنین طبق گزارش‌ها، روزنامه‌نگارانی که در چهار هفته گذشته کشته شده‌اند، بیشتر از هر درگیری در حداقل سه دهه گذشته بوده است.

به گفته گوترش، ما برای متوقف کردن رنج مردم و ارائه کمک‌های امدادی تلاش می‌کنیم و ۱.۲ میلیارد دلار برای کمک‌رسانی به مردم غزه اختصاص داده‌ایم.

وی یادآور شد: برخی از کمک‌های حیاتی از طریق گذرگاه رفح از مصر وارد غزه می‌شود اما یک قطره کمک، اقیانوسی از نیازها را برآورده نمی‌کند. گذرگاه رفح به تنهایی ظرفیت جابجایی کامیون‌های کمک‌رسانی به اندازه لازم را ندارد

گوترش، گفت: بیش از ۴۰۰ کامیون در دو هفته گذشته وارد غزه شده‌اند. پیش از آغاز درگیری ۵۰۰ کامیون در روز وارد غزه می‌شدند. مهمتر از همه اینکه این کمک‌ها سوخت نمی‌شود.