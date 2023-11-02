شاخص هوای اصفهان در مرز ناسالم/ ۵ منطقه آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز پنجشنبه یازدهم آبان ماه با میانگین ۱۰۰ در مرز ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ایستگاه پایش خیابان ۲۵ آبان با ۹۹، میدان انقلاب با ۷۸، بزرگراه خرازی با ۹۶، دانشگاه صنعتی با ۸۵، خیابان رودکی با ۸۳، رهنان و سپاهان شهر با ۹۳، خیابان فرشادی با ۱۰۰، خیابان فیض با ۹۲، بولوار کاوه با ۷۴ و خیابان میرزا طاهر با ۷۹ AQI در وضعیت قابل قبول است.

امروز شاخص هوا در خیابان احمدآباد با ۱۳۲، زینبیه با ۱۰۷، کردآباد با ۱۱۷ و ولدان با ۱۰۵ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه پارک زمزم با ۱۶۵ قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد. کماکان دو ایستگاه سنجش کیفیت هوا در خیابان‌های پروین اعتصامی و استانداری کماکان قطع است.

امروز شاخص هوا در سجزی با ۱۳۴ ناسالم برای گروه‌های حساس، قهجاورستان با ۱۶۵ ناسالم برای عموم و در شاهین شهر با ۶۸ AQI قابل قبول ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله مبارکه، خمینی شهر، زرین‌شهر، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان از امروز تا یکشنبه ۱۴ آبان ماه سامانه ناپایدار بارشی در غرب، جنوب، شمال غرب و مرکز استان فعال خواهد بود.‌

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.