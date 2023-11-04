گوترش بازهم «وحشت زده» شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل که همواره تنها با مطرح کردن کلمات پیش پا افتاده، در قبال حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌های بی گناه موضع گیری می‌کند اینبار گفت: نسبت به حمله اسرائیل علیه گروهی از خودروهای امدادرسان در غزه احساس وحشت می‌کنم!

دبیرکل سازمان ملل متحد پیشتر نیز در واکنش به کشتار اردوگاه جبالیا توسط جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی به عبارت «وحشت‌زده شدم» بسنده کرده بود.

ارتش رژیم صهیونیستی که به هیچ یک از اصول و قوانین بین المللی در زمان درگیری و جنگ پایبند نیست علاوه بر بمباران بیمارستان‌ها اقدام به هدف قرار دادن خودروهای امدادرسان و کاروان انتقال زخمی‌ها نیز می‌کند.

جنگنده‌های ارتش این رژیم ژنراتور برق یکی از بیمارستان‌های نوار غزه و منبع آب عمومی شرق شهر رفح در این منطقه را نیز بمباران کرده اند.

ارتش صهیونیستی روز گذشته با بمباران ورودی مجتمع پزشکی الشفا غزه و برجای گذاشتن ده‌ها شهید و زخمی جنایت جنگی دیگری را مرتکب شد.

دکتر محمد زقوت مدیر کل بیمارستان‌های غزه به شبکه الجزیره گفت که این بمباران مجروحانی را که در حال اعزام به گذرگاه رفح بودند، هدف قرار داده است.

همچنین اشغالگران صهیونیست یک دستگاه آمبولانس حامل این مجروحان را نیز هدف قرار دادند.