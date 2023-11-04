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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۹:۱۰

تحلیلگر نظامی صهیونیست: اسرائیل در تله حمله به غزه گرفتار شده است

تحلیلگر نظامی صهیونیست: اسرائیل در تله حمله به غزه گرفتار شده است

یک تحلیلگر نظامی صهیونیست به گرفتار شدن رژیم صهیونیستی در تله حمله به غزه آن هم در شرایط بحران داخلی این رژیم اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «عاموس هارییل» تحلیلگر نظامی روزنامه عبری زبان هاآرتص اذعان کرد: اسرائیل در تله حمله به غزه گرفتار شده است.

وی در ادامه افزود: این در حالی است که اسرائیل در یک بحران عمیق داخلی به ویژه با حضور مقامات شکست خورده غرق شده است.

سایت عبری زبان واللا نیز به نقل از نظامیان صهیونیست که در نبرد زمینی غزه شرکت کرده اند گزارش داد: نیروهای مقاومت از تاکتیک «نیش» استفاده می‌کنند. آنها از میان ستون‌های ساختمان‌های ویران شده و از درون تونل‌ها به سمت ما خمپاره و موشک‌های ضدتانک شلیک می‌کنند و بعد از آن ناپدید می‌شوند.

در ادامه این گزارش آمده است: ما نمی‌توانیم آنها را رصد کنیم.

پیشتر نیز نظامیان صهیونیستی که در جریان حمله زمینی به غزه زخمی شده و بازگشته بودند اذعان کردند که با اشباح می‌جنگیدند.

کد مطلب 5929510

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    نظرات

    • IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      2 0
      پاسخ
      خدا کنه .انشاله که همینطوره .برای مجاهدان دعا میکنیم .به امید پروردگار با هدایت رهبر فرزانه مان این ملت مظلوم صاحب کشور خودشان بشوند وروی ارامش را ببینند .

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