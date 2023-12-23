به گزارش خبرگزاری مهر، آویخای لوی نظامی صهیونیست که در کنفرانس مطبوعاتی تحولات مربوط به جنگ غزه را با خشم و وحشت شدیدی بیان می‌کرد، از ترس و نگرانی‌های آنچه که در جریان جنگ در نوار غزه دیده بود، سخن گفت.

وی در این رابطه تصریح کرد: شب‌ها از ترس خودم را خیس می‌کنم و فقط با افراط در مصرف مشروبات الکلی در طول روز می‌توانم خواب شبانه داشته باشم.

این نظامی صهیونیست با اشاره به اینکه همچنان تصور می‌کند در جنگ حضور دارد، گفت: هنوز هم خمپاره‌ها را بالای سر خودم می‌بینم و گلوله‌های آر پی جی را می‌بینم که از روی سرم عبور می‌کنند. همچنان خود را داخل یک بلدوزر می‌بینم که در حال مبارزه هستم و بوی جنازه‌های اطراف را استشمام می‌کنم و مجروحان را جمع‌آوری می‌کنم.

وی که در این سخنان بسیار وحشت زده به نظر می‌رسید خطاب به حاضران گفت: شما کجا هستید؟ از افراد معلول جدید سخن می‌گوئید؟ در حالی که ده‌ها نفر از این افراد کاملاً رها شده‌اند. من از خودم سخن می‌گویم، آنها من را کاملاً رها کردند. ببخشید که با این لحن صریح صحبت می‌کنم، اما مسئولیت این خون‌ها روی دوش تک تک شما قرار دارد.

وی از دیگر مشکلات شخصی خود نیز سخن گفت و تاکید کرد که معتاد به مصرف مشروبات الکلی شده و بدهی بالا آورده است.

روزنامه صهیونیستی هآرتص پیش از این از وجود اختلاف شدید بین آمار رسمی تلفات و جراحات اعلام شده از سوی ارتش این رژیم و لیست پذیرش بیمارستان‌ها در سرزمین‌های اشغالی خبر داده و اعلام کرده بود که در حالی که ارتش در آن زمان تعداد مجروحان را ۱۶۰۰ نفر اعلام کرد، بالغ بر ۴۵۹۱ نظامی صهیونیست در بیمارستان‌های سرزمین‌های اشغالی پذیرش شده‌اند.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نیز از آمار بسیار بالای مجروحان صهیونیست خبر داده و نوشت که حدود ۵۰۰۰ نظامی در جنگ غزه مجروح شده‌اند که ۲۰۰۰ نفر از آنها دچار معلولیت شده‌اند، این روزنامه در پی فشار گسترده سازمان‌های امنیتی و نظامی، مجبور شد مدتی بعد خبر خود را تکذیب کرده و آمار رسمی اعلام شده ارتش رژیم صهیونیستی را تأیید کند.