متیو پری به خانه ابدی رفت/ بازیگران «فرندز» دور هم جمع شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مراسم تشییع جنازه خصوصی متیو پری بعد از ظهر جمعه با حضور بازیگران سریال «دوستان» و اعضای خانواده وی و دوستان دیگرش برگزار شد.

جنیفر آنیستون، مت لبلانک، دیوید شویمر، کورتنی کاکس و لیزا کودرو همگی برای این رویداد که در آرامستانی در لس‌آنجلس برگزار شد، گرد هم آمدند. این آرامستان محل آرامش دایمی نام‌های برجسته‌ای مانند پل واکر، کری فیشر، دبی رینولدز و نیپسی هاسل هم است.

مراسم تشییع متیو پری حدود ساعت ۳ بعد از ظهر آغاز شد و پیش از ساعت ۵ بعد از ظهر به پایان رسید.

پری ۲۸ اکتبر در ۵۴ سالگی درگذشت و ۲ روز بعد، همبازی‌های او در سریال «دوستان» بیانیه‌ای مشترک منتشر کردند و در سوگ هم‌بازی‌های خود ابراز تاسف کردند.

پری پس از رسیدن به شهرت در دهه ۱۹۹۰، در مورد مبارزه خود با سومصرف الکل و مواد مخدر بسیار روشن صحبت کرد. وی پس از تصادف در ورزش جت اسکی در سال ۱۹۹۷ به قرص ویکودین معتاد شد و کارش به بازپروری رسید. او سال‌ها بعد ملک خود در مالیبو را به یک مرکز زندگی هوشیار تبدیل کرد. اکنون بنیادی که از صبح روز جمعه به نام این بازیگر تأسیس شده کمک‌های مالی را برای کمک به افرادی که با اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کنند، می‌پذیرد.

پری در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۲۲ گفته بود: وقتی می‌میرم، نمی‌خواهم «فرندز» اولین چیزی باشد که ذکر می‌شود. می‌خواهم به دیگران کمک کنم و این اولین چیزی باشد که از آن یاد می‌شود.

وی در کتاب خاطرات خود هم نوشته بود: باقی عمرم را برای اثبات این امر می‌گذارنم که بگویم اعتیاد بسیار قدرتمندتر از آن است که کسی به تنهایی آن را شکست دهد. اما با هم، یک روز در یک زمان، می‌توانیم آن را شکست دهیم.