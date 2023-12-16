علت درگذشت متیو پری اعلام شد/ اثرات حاد کتامین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، با انتشار گزارش سم شناسی دفتر پزشک قانونی لس‌آنجلس، روشن شد متیو پری بازیگر سریال «فرندز» به دلیل اثرات حاد کتامین درگذشت. روش دقیق مصرف ناشناخته است. عوامل مؤثر در مرگ این بازیگر غرق شدن، بیماری عروق کرونر و اثرات بوپرنورفین (که برای درمان اختلال مصرف مواد مخدر استفاده می‌شود) بود. نحوه مرگ تصادفی اعلام شد.

پری پیش از مرگ تحت درمان تزریقی کتامین به دلیل افسردگی و اضطراب بود. در گزارش سم‌شناسی آمده که در نمونه‌های خون وی پس از مرگ هم سطوح بالای کتامین یافت شده که اثرات کشنده اصلی آن هم در تحریک بیش از حد قلبی عروقی و هم از افسردگی تنفسی است.

پری شنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳ درگذشت و پیکر بی‌جان وی ساعت ۴ بعد از ظهر در خانه‌اش پیدا شد. به گزارش لس‌آنجلس تایمز او را در جکوزی پیدا کردند و هیچ نشانه‌ای از رفتار ناپسند یا مواد مخدر در صحنه وجود نداشت.

پری بازیگر نقش چندلر بینگ شخصیت بامزه و طعنه‌آمیز سریال «دوستان» در دهه ۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ بود و در بیش از ۲۰۰ قسمت از این سریال کمدی در طول ۱۰ فصل آن بازی کرده بود.

همبازی‌های پری در «دوستان» هریک به صورت فردی به وی ادای احترام کردند و جنیفر آنیستون به تازگی گفت که روز مرگ پری برای او پیامک ارسال کرده بود. وی گفت: او خوشحال بود. سالم بود. سیگار را ترک کرده بود. داشت به فرم خودش برمی‌گشت. دردی هم نداشت.

پری درباره تلاشش برای مبارزه با اعتیاد به الکل و مواد مخدر آشکارا صحبت کرده بود و در کتاب خاطراتش که سال پیش منتشر کرد هم در این باره نوشته بود.