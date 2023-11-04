شرایط ثبت نام داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۱۱، زمان، مکان و مدارک لازم برای ثبت نام داوطلبان انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

به آگاهی مردم شریف ایران اسلامی می‌رساند، ثبت نام از داوطلبان انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ آغاز و تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ ادامه خواهد داشت.

داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری شخصاً یا توسط نماینده خود که به صورت کتبی و رسمی معرفی شده باشد، می‌توانند در روزهای مذکور جمعاً به مدت ۷ روز از ساعت ۰۸:۰۰ صبح لغایت ۱۸:۰۰ به فرمانداری مرکز استان و یا وزارت کشور مراجعه و با ارایه اصل شناسنامه عکس‌دار، اصل کارت ملی، اصل مدرک سطح چهار حوزه و دو قطعه عکس ۴×۶، ضمن تکمیل پرسشنامه اعلام داوطلبی، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

نکته: در فرمانداری قم همانند وزارت کشور، امکان ثبت نام برای تمامی حوزه‌های انتخابیه فراهم است.

شایان ذکر است سن داوطلبان محترم به هنگام ثبت نام باید حداقل ۴۰ سال تمام باشد.

ستاد انتخابات کشور