به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۶، نحوه ثبت‌نام داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه خوزستان را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه و پیرو اطلاعیه شماره ۵ ستاد انتخابات کشور درباره شرایط داوطلبان، فرآیند ثبت‌نام داوطلبان از روز جمعه نوزدهم دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و تا روز پنجشنبه بیست‌وپنجم دی‌ماه به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.

در متن اطلاعیه آمده است: با استناد به ماده ۱۳ آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و تبصره یک آن، داوطلبان می‌توانند شخصاً یا از طریق نماینده معرفی‌شده رسمی و کتبی، در روزهای اعلام‌شده از ساعت ۸ تا ۱۶ به وزارت کشور یا فرمانداری اهواز مراجعه کنند.

بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور، ارائه اصل شناسنامه عکس‌دار، اصل کارت ملی، اصل مدرک سطح چهار حوزه علمیه و ۲ قطعه عکس ۴×۶ برای ثبت‌نام الزامی است و داوطلبان باید پرسشنامه اعلام داوطلبی را نیز تکمیل کنند.

در بخش تکمیلی این اطلاعیه تأکید شده است: در فرمانداری قم همانند وزارت کشور، امکان ثبت‌نام برای تمامی حوزه‌های انتخابیه فراهم شده است.

ستاد انتخابات کشور همچنین یادآور شده است: سن داوطلبان در زمان ثبت‌نام باید حداقل ۴۰ سال تمام باشد.