۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۸

ثبت‌نام داوطلبان میان‌دوره‌ای خبرگان خوزستان از ۱۹ دی

اهواز - ستاد انتخابات کشور اعلام کرد ثبت‌نام داوطلبان اولین انتخابات میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه خوزستان از روز جمعه ۱۹ دی‌ماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۶، نحوه ثبت‌نام داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه خوزستان را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه و پیرو اطلاعیه شماره ۵ ستاد انتخابات کشور درباره شرایط داوطلبان، فرآیند ثبت‌نام داوطلبان از روز جمعه نوزدهم دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و تا روز پنجشنبه بیست‌وپنجم دی‌ماه به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.

در متن اطلاعیه آمده است: با استناد به ماده ۱۳ آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و تبصره یک آن، داوطلبان می‌توانند شخصاً یا از طریق نماینده معرفی‌شده رسمی و کتبی، در روزهای اعلام‌شده از ساعت ۸ تا ۱۶ به وزارت کشور یا فرمانداری اهواز مراجعه کنند.

بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور، ارائه اصل شناسنامه عکس‌دار، اصل کارت ملی، اصل مدرک سطح چهار حوزه علمیه و ۲ قطعه عکس ۴×۶ برای ثبت‌نام الزامی است و داوطلبان باید پرسشنامه اعلام داوطلبی را نیز تکمیل کنند.

در بخش تکمیلی این اطلاعیه تأکید شده است: در فرمانداری قم همانند وزارت کشور، امکان ثبت‌نام برای تمامی حوزه‌های انتخابیه فراهم شده است.

ستاد انتخابات کشور همچنین یادآور شده است: سن داوطلبان در زمان ثبت‌نام باید حداقل ۴۰ سال تمام باشد.

