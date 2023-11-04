به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی ظهر شنبه در راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان در مشهد مقدس اظهار کرد: الگوگیری ملت‌های منطقه از ایستادگی ملت ایران منجر به شکل‌گیری هسته‌های مقاومت اسلامی شده است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: اگر همه شاهد بودیم که حدود ۲۰ روز قبل، عملیات حکیمانه و غرورآفرین طوفان‌الاقصی توانست هیمنه رژیم صهیونیستی را فرو بریزد و به فرموده مقام معظم رهبری، شکست غیرقابل جبرانی بر آن‌ها تحمیل کند، این به برکت همین الگوگیری حسنه است زیرا ملت ایران به برادران و خواهران مسلمان خود در منطقه و همه ملت‌های آزاده جهان ثابت کردند که مقاومت جواب می‌دهد.

وی ادامه داد: این یک حقیقت است که صهیونیست‌ها هرگز از تبعات این عملیات غرورآفرین رها نخواهند شد و کمر در برابر مجاهدان راست نخواهند کرد.

حاجی صادقی افزود: هرچه قدر هم که زنان بی‌دفاع و کودکان بی‌گناه را بکشند و دست به قتل‌عام و جنایت بزنند اما بازهم تاریخ روایت خواهد کرد که چطور ارتشی که ادعای قدرت و یکه‌تازی در منطقه را داشت، ذلیل و زمین‎ گیر حمله پیش‎دستانه و تاکتیکی رزمندگانی شد که بیش از ۱۲ سال در محاصره کامل قرار داشتند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: یک ماه پیش از عملیات طوفان‌الاقصی، صهیونیست‌ها ۱۷ بار به نوار غزه و ۱۰ بار به کرانه باختری رود اردن حمله کرده بودند. علاوه بر این، طرح تروریستی هتک حرمت به مسجدالاقصی نیز یک‌بار به اجرا درآمده بود و گزارش‌های ما حاکی از آن است که برنامه‌های خطرناک دیگری را هم در دستور کار داشتند.

وی ادامه داد: نمی‌توان به جزییات برخی مسائل اشاره کرد اما آن‌ها خودشان می‌دانند که چه برنامه‌هایی داشتند که به برکت عملیات صددرصد فلسطینی طوفان‌الاقصی، این توطئه‌ها در نطفه خفه شد.

حاجی صادقی تأکید کرد: آیا این افتخار است که شما ذلیل رزمندگان مقاومت هستید و از فراز آسمان با جنگنده‌های آمریکا، فرانسه و کشورهای اروپایی، بمب و موشک بر سر زن و کودک می‌ریزید. این اوج مذلت است اما به صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها می‌گوییم؛ همان سخنی را که سید مقاومت، دبیر کل حزب‌الله لبنان روز گذشته مطرح کرد؛ اینکه اگر نسل‌کشی در غزه متوقف نشود، همه گزینه‌ها روی میز است. ما چیزهای جدیدی برای شما آماده کرده‌ایم و جمجمه‌های شما در تیررس ماست.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: امروز مقاومت در قدرتمندترین زمان ممکن و رژیم صهیونیستی در ضعیف‌ترین زمان ممکن قرار دارد.

وی ضمن ابراز امیدواری اظهار کرد: فلسطین آزاد خواهد شد و رژیم صهیونیستی محکوم به شکست است. در این راه، همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند باید دولت‌های منطقه تمام‌قد به میدان بیایند، سفارتخانه‌های این رژیم خبیث را ببندند و صادرات سوخت و غذا به سرزمین‌های اشغالی را متوقف کنند زیرا این اتحاد مسلمانان است که در نهایت حتی می‌تواند اعتماد یهودیان به دولت صهیونیستی را از بین ببرد و این رژیم پوشالی را از درون متلاشی کند.

اگر نسل‌کشی در غزه متوقف نشود، همه گزینه‌ها روی میز است

حاجی‌صادقی گفت: به صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها همان سخنی را می‌گوییم که سید مقاومت، دبیر کل حزب‌الله لبنان روز گذشته مطرح کرد؛ اینکه اگر نسل‌کشی در غزه متوقف نشود، همه گزینه‌ها روی میز است. ما چیزهای جدیدی برای شما آماده کرده‌ایم و جمجمه‌های شما در تیررس ماست.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: ما همان ملتی هستیم که از جنبش اسلام ‎خواهانه خود در دوران انقلاب ثابت کردیم که خدا برای ما کفایت می‌کند.

وی ادامه داد: به همین دلیل هم تسخیر لانه جاسوسی آمریکایی‌ها به‌عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ را رقم زدیم و اگرچه بسیاری از افراد سست ایمان، خشم مقدس ملت را مایه برانگیخته شدن خشم شیطانی دشمن می‌دانستند و از آن بر خود می‌لرزیدند اما این ملت پای ارزش و آرمان خود ایستاد، در دفاع مقدس از کیان کشور و دین خدا دفاع کرد و تا به امروز، استقلال خود را در سایه اتکای محض به پروردگار حفظ کرده است.