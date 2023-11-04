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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۰۸

رسانه‌های صهیونیستی:

تهدید نتانیاهو علیه حزب‌الله لبنان حماقت سیاسی بود

تهدید نتانیاهو علیه حزب‌الله لبنان حماقت سیاسی بود

رسانه های عبری زبان تهدیدات نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه لبنان آن هم بعد از سخنرانی روز جمعه دبیرکل حزب الله را یک حماقت سیاسی توصیف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری زبان از تهدیدات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله و کشور لبنان انتقاد کردند.

این رسانه‌ها اذعان کردند: تهدیدات روز گذشته نتانیاهو علیه سید حسن نصرالله مستقیماً بعد از پایان سخنرانی روز جمعه وی یک حماقت سیاسی به شمار می‌رود.

رسانه‌های عبری زبان اضافه کردند: اعضای دفتر نتانیاهو یکدیگر را مسئول این روند دانسته و در حال متهم کردن یکدیگر هستند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته به سخنان دبیر کل حزب‌الله لبنان واکنش نشان داد. نتانیاهو گفت: هر گونه اشتباه بهایی برایتان خواهد داشت که تصورش را هم نمی‌کنید.

سید حسن نصرالله دبیرکل جنبش حزب‌الله لبنان، عصر روز جمعه ضمن درخواست قطع صادرات نفتی به آمریکا و رژیم صهیونیستی، تاکید کرد استقرار ناوهای آمریکا در دریای مدیترانه مقاومت را نمی‌ترساند.

وی در ادامه تصریح کرد: کابینه دشمن طی ماه گذشته و طی هفته‌های آینده هر کاری که کرد و هرکاری که بکند، نمی‌تواند پیامدها و آثار راهبردی طوفان الاقصی را تغییر دهد. عملیات طوفان الاقصی ضعف و سستی این رژیم را نشان داد. دولت آمریکا و رئیس‌جمهور، وزیران و ژنرال‌های آن همگی شتافتند تا این رژیم را حفظ کنند اما تا این لحظه هنوز نتوانسته ابتکار عمل را به دست بگیرد. این شتابزدگی آمریکا برای به آغوش گرفتن اسرائیل ضعف و سستی این رژیم را نشان داد.

کد مطلب 5929866

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