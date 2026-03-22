مردم فلسطین! شما تنها نیستید

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا پیامی را خطاب به مردم فلسطین قرائت کرد که متن آن به این شرح است.

بسم الله الرحمن الرحیم

به برادران مسلمان منطقه و عزیزان‌مان در سرزمین فلسطین و به‌ویژه غزه‌ی صبور،

امروز از جمهوری اسلامی ایران با شما سخنی صادقانه و برخاسته از دل می‌گوییم؛ سخنی از وفاداری، محبت و اخوت.

امت اسلامی و ملت فلسطین همواره در وجدان مردم ایران اسلامی زنده بوده است و نام آن از نخستین روزهای پیروزی انقلاب، همانند پرچمی برای حقی که هرگز سقوط نمی‌کند و برای ملتی که سختی‌ها هر قدر سنگین باشند، توان فرسودنش را ندارند و حوادث هر اندازه سهمگین شوند، اراده‌اش را درهم نمی‌شکنند، در آگاهی ما نقش بسته است.

به شما می‌گوییم که ما امروز تنها برای دفاع از خود نمی‌جنگیم و نه فقط برای خون‌خواهیِ شهدای خویش، بلکه برای دفاع از مظلومیت امت اسلامی و ملت فلسطین و شهدای آن نیز که سهمی استوار و ریشه‌دار در این موضع دارند.

فلسطین هرگز مساله یک ملت به‌تنهایی نبوده است؛ بلکه همواره و همچنان و تا همیشه، مسئله‌ی کرامت، حق و عدالت، و مسئله‌ی همه‌ی امت اسلامی بوده و خواهد بود.

ای امت اسلام و ای مردم فلسطین،

گمان مبرید که در این میدان مبارزه علیه رژیم غاصب صهیونیستی تنها هستید؛ ما با شماییم، بر عهدی که دگرگون نمی‌شود و بر موضعی که سست نمی‌گردد.

شما ملت بازگشت و کرامتید؛ ملتی که می‌داند چگونه صبر کند، چگونه پایدار بماند و چگونه حق خود را نسل به نسل پاس بدارد.

با شما پیمان می‌بندیم که در این مسیر در کنار شما استوار بمانیم تا حق به اهلش نائل گردد، و فلسطین عزیز، آزاد و سرافراز به صاحبان اصلی‌اش بازگردد.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته