خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: راهپیمایی ۱۳ آبان امسال در مناطق مختلف استان یزد حال و هوای ویژه ای داشت، همه آمده بودند تا ضمن اعلام انزجار از استکبار جهانی و دست نشانده‌هایش، حمایت خود را از مردم مظلوم به ویژه زنان و کودکان غزه به نمایش بگذارند.

نفرت راهپیمایان یزدی در گوشه گوشه این استان از اقدامات وحشیانه صهیونیست‌ها و حامیانش موج می‌زند و نخستین شعار راهپیمایان، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر صهیونیست» بود.

پرچم رژیم جعلی اسرائیل و آدمک‌های دست ساز دانش آموزان استان یزد که نماد سردمداران صهیونیست بود، امروز در گوشه و کنار این استان پهناور به آتش کشیده شد تا بار دیگر به همه دنیا اعلام شود که ما صهیونیست‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم.

میدان‌داری دانش آموزان با پرچم ایران و فلسطین

امروز دانش آموزان حضوری پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان داشتند و میدان امیرچقماق یزد و سایر مسیرهای راهپیمایی در سراسر استان مملو از دانش آموزانی بود که با در دست داشتن پرچم ایران و فلسطین به میدان آمده بودند.

طلاب، روحانیون، زنان و حتی کودکان کالسکه نشین هم در راهپیمایی ۱۳ آبان امروز یزد حضور داشتند.

حضور اقلیت‌های زرتشتی و یهودی در راهپیمایی یزد

حضور اقلیت‌های دینی زرتشتی و یهودی یزد که چندی پیش نیز اجتماعی ضدصهیونیستی در یزد تشکیل داده بودند، در این راهپیمایی جالب توجه بود.

مسیرهای راهپیمایی یزد مملو از تصاویر کودکانی بود که به دست رژیم غاصب صهیونیستی به شهادت رسیده بودند تا راهپیمایان به دنیا بگویند ما هرگز رژیم کودک کشی که هیچیک از قوانین جنگی را رعایت نمی‌کند را به رسمیت نمی‌شناسیم.

مسئولان استان نیز امروز در کنار مردم راهپیمایی کردند و با مشت‌های گره کرده، آمریکا و اسرائیل را در این جنایات محکوم کردند.

راهپیمایی ۱۳ آبان امسال یزد رنگی از حمایت و عشق به برادران و خواهران دینی داشت

راهپیمایی ۱۳ آبان و سایر راهپیمایی‌های مناسبتی همواره در یزد باشکوه برگزار شده اما راهپیمایی امروز رنگ و بوی دیگری داشت، رنگی از حمایت و عشق به برادران و خواهران دینی و رنگی از نفرت از حرکات ددمنشانه غاصبان کودک کش.

مردم یزد پس از راهپیمایی در مسیر میدان شهید بهشتی تا چهارراه شهدا، در تکیه امیرچقماق یزد گردهم آمدند و برنامه‌های مختلفی را در جوار مزار هشت شهید گمنام اجرا کردند.