«جردن باروز» به وزن المپیکی بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام سایت اتحادیه جهانی کشتی، در رقابت‌های تاراز قزاقستان جردن باروز در وزن ۷۴ کیلوگرم که یک وزن المپیکی است روی تشک رفت. باروز با رسیدن به فینال وزن ۷۴ کیلوگرم با سه برد، تردیدها را برطرف کرد. او اکنون به دنبال کسب اولین طلای خود در وزن ۷۴ کیلوگرم است. باروز پس از مسابقه نیمه نهایی خود گفت: "من دوباره در حال تطبیق با وزن جدید هستم. سه سال است که در وزن ۷۴ کیلوگرم نبوده‌ام. چیزهای زیادی علیه من کار می‌کنند. برنامه من برای ورود به اینجا بود. کار آسانی نیست، اما مطمئن هستم که می‌توانم آن را انجام دهم. با در نظر گرفتن همه چیز، سن من، زمان سال، آنچه پیش روی من است و آنچه پشت سرم قرار دارد، احساس خوبی دارم."

جردن باروز اسطوره کشتی آمریکا در جریان مسابقات جام جهانی کشتی آزاد، برای اولین بار مقابل علی سوادکوهی کشتی‌گیر ایرانی شکست خورد. او با شکست در مسابقات انتخابی، المپیک توکیو را از دست داد و حالا با آمدن به وزن المپیکی شرایط ویژه ای دارد.