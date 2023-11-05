حسین توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی پاراوزنه‌برداری در بازی‌های پاراآسیایی هانگژو گفت: فارغ از نتایجی که به دست آمد مسابقات بسیار مهیج و جذاب بود. ما دو مسابقه سخت جهانی و پاراآسیایی را پشت سر گذاشتیم که البته تفاوت زیادی هم با یکدیگر نداشتند چون مدال‌های طلا مسابقات جهانی را هم آسیایی‌ها دشت می‌کنند. بنابراین کار برای تیم ما خیلی سخت بود، من قبل از این مسابقات در خوشبینانه‌ترین حالت پیش‌بینی دو مدال طلا کرده بودم، البته تنها یک مدال ما قطعی بود و مدال دیگر باید با رقابت با سایر رقبا به دست می‌آمد. هر چند که من انتظار کسب ۴ مدال طلا را داشتم چون وزنه‌برداران ما ظرفیت آن را داشتند اما در مسابقه هزاران اتفاق رخ می‌دهد و هیچ چیز غیرقابل پیش‌بینی نیست.

داوری کاملاً به نفع ورزشکار چینی بود

وی در مورد اتفاقاتی که در هانگژو برای روح‌الله رستمی رخ داد و او مدال طلا را از دست داد، عنوان کرد: موضوع رستمی همچنان ادامه دارد و ما قرار است شکایت خودمان را پیگیری کنیم. به نظرم چینی‌ها از قانون سو استفاده کردند و تقلب هم صورت گرفت. قانونی که تا به الان اجرا نشده در جلسه تکنیکال باید با جزئیات برای مربیان توضیح بدهند اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد. اگر در حین مسابقه قانونی اجرا نشود، داوران همان لحظه به سراغ مربیان می‌آیند و توضیح می‌دهند. اما در هانگژو، در زمان شروع مسابقه رستمی شرایط کاملاً یک طرفه بود و داوری کاملاً به نفع ورزشکار چینی بود. در مسابقات جهانی رستمی همین وزنه‌بردار چینی را شکست داده بود و کری سنگینی برای وزنه‌بردار ما خوانده بود و من احساس می‌کنم با برنامه در پاراآسیایی حضور پیدا کرده بودند.

در هانگژو در حق ورزشکاران اجحاف شد

سرمربی تیم پاراوزنه‌برداری ادامه داد: از شروع تا پایان مسابقه رستمی نقض قانون وجود داشت. البته این اتفاق تنها برای رستمی رخ نداد و ما در رشته‌های دیگر هم شاهد این ناداوری بودیم. موقع وزن‌کشی هم ما شاهد نقض قانون از سوی چینی‌ها بودیم. کاملاً آن‌ها یک طرفه رفتار می‌کردند. میزبانی هم اصلاً خوب نبود. ساختار حمل و نقل هم قابل قبول نبود و در خیلی موارد در حق ورزشکاران اجحاف کردند، طوری که ژاپنی‌ها و مالزی‌ها معترض بودند. خیلی از قوانین در زمان برگزاری مسابقات من درآوری بود.

چینی‌ها از قوانین سوءاستفاده کردند

توکلی گفت: زمانی که ورزشکار چینی روی استیچ رفت وزنه خود را اضافه کرد و این نهایت بی‌نظمی و بی‌قانونی بود. چینی‌ها از قوانین سوءاستفاده کردند و قوانین را دور می‌زدند. ما تا آخرین لحظه هم جنگیدیم و سه حرکت رستمی با برد به پایان رسید و حتی به امتیاز تساوی هم نرسیدیم که کار به وزنه چهارم برسد. وزنه چهارم هم تنها برای ارتقا رکورد بود اما چینی‌ها گفتند حرکت چهارم (best lift) است و می‌توانند آن را انجام دهند و این وزنه را هم در نظر گرفتند. من هم به آن‌ها گفتم اگر این قانون وجود دارد چرا در ۱۰ ماهه اخیر در هیچ مسابقه‌ای ورزشکاری آن را اجرا نکرده است. کسی تاکنون از این قانون استفاده نکرده بود.

سرداور مسابقات معتقد بود وزنه‌برداری ایرانی برنده است

سرمربی تیم ملی پاراوزنه‌برداری در پاسخ به این ادعا مبنی بر اینکه عدم آگاهی از این قانون از سوی کادرفنی باعث شده مدال طلای رستمی از دست برود، اظهارداشت: این قانون را کاملاً نامفهوم و بدون تبصره نوشته بودند. ورزشکار ما زمانی که روی استیج بود دو تا سه دقیقه زمان برد بنابراین طبق قانون آن‌ها اصلاً نمی‌توانستند وزنه‌ای برای پاور لیفت انتخاب کنند، من حتی در داخل از چند داور این قانون را پرسیدم که آن‌ها هم اطلاعی از آن نداشتند. سرداور مسابقات جهانی اعلام کرد این قهرمانی برای ایران است. او هم اعلام کرد چنین قانونی وجود ندارد و شما آن را به گونه‌ای دیگر به نفع خود اصلاح کردید و کسی راجع به آن اطلاعی نداشت. قانونی بود که هر کسی می‌توانست برداشت خودش را از آن داشته باشد و در این مسابقه هم چینی‌ها به خاطر میزبانی این قانون را به سود خود تعبیر کردند.

به دادگاه CAS شکایت خواهیم کرد

توکلی تأکید کرد: خیلی از مربیان سایر کشورها هم معتقد بودند این قانون چینی‌ها برای مسابقه ایران من درآوری بود و آن‌ها از آن قانون مطلع نبودند. در سه راند وزنه‌بردار ایران برنده میدان شد و قانون best lift در اینجا کاربردی نداشت. این قانون زمانی به کار می‌رود که نتیجه تساوی شده باشد. ما این موضوع را رها نمی‌کنیم. نامه‌نگاری‌هایی از سوی کمیته پارالمپیک در حال انجام است و من هم پیگیر آن هستم و حتی به دادگاه CAS شکایت خواهیم کرد. نامه‌ای به کمیته پارالمپیک جهانی هم ارسال خواهیم کرد، البته می‌دانم که ترتیب اثر نخواهند داد. این قانون تمامی قوانین دیگر را زیرسوال برد، در یک جا از همین قوانین به صراحت اعلام می‌کنند هر وزنه‌برداری که در سه راند وزنه‌های بیشتری بالای سر ببرد برنده میدان است. اما چینی‌ها می‌گویند اگر ورزشکاری رکورد خود را ارتقا داد، آن رکورد ثبت و برنده میدان می‌شود. در صورتی که اگر چنین قانونی وجود داشت حداقل داور باید از آن مطلع بود.

کمیته پارالمپیک روی مدال بانوان حساب نکرده بود

سرمربی پاراوزنه‌برداری در مورد عملکرد بانوان وزنه‌برداری ایران گفت: تاریخچه حضور بانوان پاراوزنه‌برداری به یک سال نمی‌رسد، از این تیم چهارنفره تنها سه نفر تجربه مسابقه بین‌المللی را داشتند و یک نفر هم اصلاً در مسابقه‌ای بیرون از ایران شرکت نکرده بود. از این تیم چهارنفره، سه نفر به مدال رسیدند البته می‌توانست رنگ مدال در دو وزن نقره‌ای باشد اما کم‌تجربگی و استرس مانع از آن شد. حتی از رکوردهای خودشان هم کمتر وزنه زدند به خاطر فشار مسابقات و استرسی که داشتند. با این حال با این مدالی که به دست آوردند اعتماد به نفس به آن‌ها تزریق شد و من فکر می‌کنم در آینده نتایج درخشان‌تری خواهند گرفت. البته دوستان روی مدال بانوان حساب باز نمی‌کردند و کمتر کسی توقع داشت. به لحاظ رکوردی هم بانوان و هم آقایان نسبت به چهار سال پیش رشد قابل قبولی داشتند.

موضوع کیانوش رستمی را می‌توانستند بهتر مدیریت کنند

عضو کمیته فنی فدراسیون وزنه‌برداری همچنین در مورد وضعیت کیانوش رستمی و رکوردهایی که در مسابقات لیگ ثبت کرد، گفت: من واقعاً نمی‌دانم کیانوش چه در سر دارد. با رئیس فدراسیون هم صحبت کردم و فکر می‌کنم با شکل بهتری این موضوع می‌توانست جلو برود. من سرمربی نیستم و پاسخگوی نتایج هم نیستم، اما فکر می‌کنم در شرایطی که ما می‌دانیم وزنه‌برداری خالی است می‌توانستند این موضوع را بهتر مدیریت کنند. کیانوش هم سرمایه وزنه‌برداری ایران است. خراب کردن کاری ندارد بلکه درست کردن مسیر مهم است. شاید اگر من بودم جور دیگری تصمیم می‌گرفتم، با این حال سرمربی پاسخگو است و باید عواقب این کار را هم از او پرسید.