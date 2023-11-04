به گزارش خبرنگار مهر، رضا بیرالوند ملی‌پوش وزنه‌برداری ایران در جریان مسابقات لیگ برتر برای تیم حفاری روی تخته رفت که از ناحیه کتف دچار مصدومیت شد. وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره آسیب‌دیدگی‌اش گفت: در جریان مسابقات لیگ در روز پنج شنبه کفتم در رفت و دچار آسیب‌دیدگی شد. عصب‌های کتفم هم جا به جا شد. در حال حاضر کتفم را جا انداختم اما فعلاً آن را رها کردم به خاطر اینکه التهاب دارد و پس از دو سه هفته در ام آر آی مشخص می‌شود، کفتم پارگی پیدا کرده یا خیر.

دارنده برنز مسابقات جهانی در واکنش به این سوال که آیا فضای برگزاری لیگ غیراستاندارد بوده و پزشک هم حضور نداشته است، عنوان کرد: نه واقعاً این مسائل مطرح نبود. هم پزشک و هم اورژانس در محل مسابقه حضور داشتند، اما پزشک کاری از دستش برنمی‌آمد چرا که اگر کتف من را جا به جا می‌کرد ممکن بود به خاطر اینکه عصب‌های من درگیر بود مشکلی پیش بیاید و عصب‌ها قطع شود.

بیرالوند گفت: زمانی که در بیمارستان عکس از کفتم گرفتم، پزشک بیمارستان گفت بهترین کار همین بود که کتف را جا ننداخته‌اید. مرا در اتاق عمل بیهوش کردند چون در حالت عادی نمی‌توانستم آن درد و فشار را تحمل کنم و کتفم را جا انداختند.

ملی‌پوش وزنه‌برداری در پاسخ به این سوال که آیا دکتر نوروزی در محل مسابقات حضور داشت، عنوان کرد: نه فکر نمی‌کنم دکتر نوروزی حضور داشت. البته برخی افراد عادت دارند سوالات حاشیه‌ای هم بپرسند. در شرایطی که من کتفم از جا دررفته و درد دارم، یک نفر از من پرسید اگر کادرفنی بود این اتفاق نمی‌افتاد؟ در صورتی که حضور کادرفنی چه ارتباطی به مصدومیت من دارد؟ یعنی اگر کادرفنی حضور داشتند من مصدوم نمی‌شدم؟ آسیب‌دیدگی در وزنه‌برداری امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است، اما می‌توانیم کمتر در مسابقات شرکت کنیم تا این شرایط هم به وجود نیاید.

بیرالوند گفت: از تیم حفاری و مربیان تشکر می‌کنم، آن‌ها تا ساعت ۲ بامداد همراه من در بیمارستان بودند. مشکل اصلی ما به مسائل دیگر برمی‌گردد و ربطی به مسابقات لیگ ندارد. من سه چهار ماه است که به دنبال جلسه حضوری با مدیرکل ورزش استان لرستان هستم اما هنوز موفق نشدم. افرادی مثل من برای پول در مسابقات لیگ شرکت می‌کنند وگرنه چرا باید این کار را انجام دهیم؟ مگر مسابقات لیگ برای ما به غیر از مسائل مادی چه سودی دارد؟ یک قهرمان جهان چرا باید در لیگ وزنه بزند؟

وی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی از مسئولان ورزش است که به ما ورزشکاران رسیدگی نمی‌کنند. ما هم مجبور هستیم در سال سه چهار بار بدن را به اوج برسانم تا در لیگ وزنه بزنیم تا زندگی مان را تأمین کنیم. فردی مثل رسول معتمدی هم سال گذشته برای درآمد در لیگ وزنه زد و مصدوم شد. ما هیچ درآمدی از وزنه‌برداری نداریم و مجبور هستیم با حضور در لیگ به پول برسیم که در این شرایط ریسک آسیب‌دیدگی هم بالا می‌رود. ما مجبوریم در لیگ شرکت کنیم تا ورزش حرفه‌ای را ادامه دهیم. باز هم خدا را شکر لیگ برگزار می‌شود، اگر این مسابقات هم تشکیل نمی‌شد دیگر اثری از وزنه‌برداری ایران باقی نمی‌ماند.

بیرانوند در مورد رسیدگی فدراسیون به ورزشکاران اظهارداشت: همه انتظارات را نباید از فدراسیون داشته باشیم. بالاخره آن‌ها هم بودجه محدودی دارند. همین که به مسابقات مختلف تیم‌ها را اعزام می‌کنند هزینه‌های زیادی متحمل می‌شوند.