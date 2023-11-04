قدردانی از ۵ هنرمند ایثارگر و شاهد در نمایشگاه تجسمی ایثار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی دومین نمایشگاه ایثار، عباسعلی رضایی دبیر دومین نمایشگاه منطقه‌ای هنرهای تجسمی ایثار ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای هنرمند از تجلیل و قدردانی از هنرمندان شاهد و ایثارگر و خانواده‌های شهدای هنرمند حوزه تجسمی در نمایشگاه هنرهای تجسمی ایثار گفت: هنرمندان بسیاری در حوزه‌ها و رشته‌های مختلف هنری در هشت سال دفاع مقدس دوشادوش رزمندگان در خطوط مقدم حضور داشتند که حاصل این مجاهدت‌ها آثار هنری شدند که باگذشت بیش از ۳ دهه همچنان جزو بهترین کارهای هنری به شمار می‌رود. از میلیون‌ها فریم عکس و تئاترهای ماندگار گرفته تا آثار خوشنویسی و سرود و جمع‌خوانی‌ها همگی ماحصل تلاش‌ها و مجاهدت‌های هنرمندانی است که با تمام وجود و خالصانه زیر توپ و تانگ دشمن به خلق اثر هنری پرداختند که سهم جامعه هنری تقدیم بیش از ۲ هزار هنرمند شهید است که از این‌ بین حدود ۹۰۰ شهید مختص هنرهای تجسمی هستند. از همین رو در شورای سیاست‌گذاری دومین نمایشگاه ایثار تصمیم گرفتیم امسال و در گام دوم این رویداد نگاه ویژه‌ای به تبلیغ و تبیین شهدای هنرمند به نسل نوجوان و جوان علاقه‌مند در حوزه هنرهای تجسمی داشته باشیم؛ لذا امسال دو برنامه ویژه پیرامون این موضوع خواهیم داشت یکی تجلیل از خانواده‌های شهدای هنرهای تجسمی و تقدیر از ۵ هنرمند ایثارگر و شاهد را ان‌شاءالله برگزار خواهیم کرد.

رضایی همچنین در خصوص ضرورت تبیین و شناساندن شهدای هنرمند به نوجوانان و جوانان کشور نیز عنوان کرد: تقدیم بیش از ۲ هزار شهید هنرمند در هشت سال دفاع مقدس نشان از درست‌ترین درک از شرایط توسط جامعه هنری و هنرمندان در سال‌های دفاع است، اقدام خودجوشی که بسیار بعید است در سرتاسر دنیا جنگی وجود داشته باشد که این تعداد هنرمند جان‌شان را فدای سرزمین و آرمان‌شان کرده باشند. از همین رو تبیین و شناساندن چنین ظرفیت‌های متعالی و اسطوره‌ی نیاز امروز جامعه هنری ماست به‌خصوص که نوجوانان و جوانان هنرمند امروزی تشنه دریافت و شناخت هنرمندان بزرگ هستند؛ بنابراین ما به‌عنوان عضو کوچکی از جامعه هنری موظفیم به‌اندازه بضاعت خودمان این هنرمندان را شناسایی و معرفی کنیم تا سیره رفتاری و هنری‌شان سرلوحه نسل امروزی قرار بگیرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران پیرامون استقبال از دومین نمایشگاه منطقه‌ای هنرهای تجسمی ایثار نیز گفت: علی‌رغم انتظارات و پس از انتشار فراخوان، آثار متعدد و بسیاری توسط هنرمندان ارسال شد که ناچار شدیم باتوجه‌به تنظیم جدول زمان‌بندی کلیه بخش‌ها را تا ۱۵ آبان تمدید کنیم تا ان‌شاءالله نیمه دوم آذر بخش داوری و برگزاری نمایشگاه برگزار خواهد شد.

دومین نمایشگاه منطقه‌ای هنرهای تجسمی ایثار به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران به دبیری عباسعلی رضایی در نیمه اول آذر برگزار خواهد شد.