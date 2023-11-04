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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۷

قدردانی از ۵ هنرمند ایثارگر و شاهد در نمایشگاه تجسمی ایثار

قدردانی از ۵ هنرمند ایثارگر و شاهد در نمایشگاه تجسمی ایثار

دومین نمایشگاه منطقه‌ای هنرهای تجسمی ایثار با تقدیر از ۵ هنرمند ایثارگر و شاهد به همراه تجلیل از خانواده شهدای هنرهای تجسمی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی دومین نمایشگاه ایثار، عباسعلی رضایی دبیر دومین نمایشگاه منطقه‌ای هنرهای تجسمی ایثار ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای هنرمند از تجلیل و قدردانی از هنرمندان شاهد و ایثارگر و خانواده‌های شهدای هنرمند حوزه تجسمی در نمایشگاه هنرهای تجسمی ایثار گفت: هنرمندان بسیاری در حوزه‌ها و رشته‌های مختلف هنری در هشت سال دفاع مقدس دوشادوش رزمندگان در خطوط مقدم حضور داشتند که حاصل این مجاهدت‌ها آثار هنری شدند که باگذشت بیش از ۳ دهه همچنان جزو بهترین کارهای هنری به شمار می‌رود. از میلیون‌ها فریم عکس و تئاترهای ماندگار گرفته تا آثار خوشنویسی و سرود و جمع‌خوانی‌ها همگی ماحصل تلاش‌ها و مجاهدت‌های هنرمندانی است که با تمام وجود و خالصانه زیر توپ و تانگ دشمن به خلق اثر هنری پرداختند که سهم جامعه هنری تقدیم بیش از ۲ هزار هنرمند شهید است که از این‌ بین حدود ۹۰۰ شهید مختص هنرهای تجسمی هستند. از همین رو در شورای سیاست‌گذاری دومین نمایشگاه ایثار تصمیم گرفتیم امسال و در گام دوم این رویداد نگاه ویژه‌ای به تبلیغ و تبیین شهدای هنرمند به نسل نوجوان و جوان علاقه‌مند در حوزه هنرهای تجسمی داشته باشیم؛ لذا امسال دو برنامه ویژه پیرامون این موضوع خواهیم داشت یکی تجلیل از خانواده‌های شهدای هنرهای تجسمی و تقدیر از ۵ هنرمند ایثارگر و شاهد را ان‌شاءالله برگزار خواهیم کرد.

رضایی همچنین در خصوص ضرورت تبیین و شناساندن شهدای هنرمند به نوجوانان و جوانان کشور نیز عنوان کرد: تقدیم بیش از ۲ هزار شهید هنرمند در هشت سال دفاع مقدس نشان از درست‌ترین درک از شرایط توسط جامعه هنری و هنرمندان در سال‌های دفاع است، اقدام خودجوشی که بسیار بعید است در سرتاسر دنیا جنگی وجود داشته باشد که این تعداد هنرمند جان‌شان را فدای سرزمین و آرمان‌شان کرده باشند. از همین رو تبیین و شناساندن چنین ظرفیت‌های متعالی و اسطوره‌ی نیاز امروز جامعه هنری ماست به‌خصوص که نوجوانان و جوانان هنرمند امروزی تشنه دریافت و شناخت هنرمندان بزرگ هستند؛ بنابراین ما به‌عنوان عضو کوچکی از جامعه هنری موظفیم به‌اندازه بضاعت خودمان این هنرمندان را شناسایی و معرفی کنیم تا سیره رفتاری و هنری‌شان سرلوحه نسل امروزی قرار بگیرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران پیرامون استقبال از دومین نمایشگاه منطقه‌ای هنرهای تجسمی ایثار نیز گفت: علی‌رغم انتظارات و پس از انتشار فراخوان، آثار متعدد و بسیاری توسط هنرمندان ارسال شد که ناچار شدیم باتوجه‌به تنظیم جدول زمان‌بندی کلیه بخش‌ها را تا ۱۵ آبان تمدید کنیم تا ان‌شاءالله نیمه دوم آذر بخش داوری و برگزاری نمایشگاه برگزار خواهد شد.

دومین نمایشگاه منطقه‌ای هنرهای تجسمی ایثار به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران به دبیری عباسعلی رضایی در نیمه اول آذر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5929939
فریبرز دارایی

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