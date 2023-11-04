به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، گفت: بانه و مریوان از امروز منطقه آزاد تجاری شدند و با استقرار منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان، ظرفیت برای سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود و شرکت‌هایی که مستقر هستند، از مزیت‌های مناطق آزاد بهره مند می‌شوند.

وی افزود: استقرار منطقه آزاد بانه و مریوان و آغاز به کار آن، توسعه زیرساخت‌های مرز باشماق را به دنبال دارد.

مشاور رئیس جمهور گفت: مناطق آزاد نمونه در بانه و مریوان در تراز ملی ایجاد شود و دستگاه‌های اجرایی در مرز به بهترین شیوه وظیفه خود را انجام دهند و آینده روشنی پیش روی مریوان و کل ایران باشد.

عبدالملکی ادامه داد: منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان مربوط به اقتصاد ملی بوده و متعلق به همه مردم ایران است و توجه مسئولان در گستره ملی را می‌طلبد؛ همچنان‌که رئیس جمهور روی این منطقه حساسیت داشته و پیگیر مسائل آن است.