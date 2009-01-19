شوراهای آموزش و پرورش باید در جهت رفع تنگناها تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رحیم قربانی صبح امروز در همایش شوراهای آموزش و پرورش آذربایجان غربی در ارومیه وظایف و اختیارات شوراهای آموزش و پرورش را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: شوراهای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق به فراخور امکانات شرایط و استعدادهای خاص بومی منطقه و با بهره گیری از وجود پژوهشگران، کارشناسان و صاحب نظران امر تعلیم و تربیت در رفع تنگاهای آموزش و پرورش و ارتقای روزافزون آموزشی استان کوشا باشند.

قربانی ارزیابی عملکرد شوراهای شهرستانها و مناطق سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورش استان را از جمله مهمترین وظایف و اختیارات شورای آموزش و پرورش استان عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت تاثیرگذاری فرهنگیان در جامعه گفت: شما قشر تاثیرگذار بر فرهنگ و تربیت جامعه هستید و وظیفه دارید در حمایت از مردم مظلوم فلسطین روشنگری کنید.

وی خطاب به اعضای شوراهای آموزش و پررورش و معلمان و مربیان خاطرنشان کرد: با توجه به رسالت خطیر امر تعلیم و تربیت در جامعه ما حق نداریم برای ارتقای آموزش و پرورش کم کاری کنیم در این راستا باید زمینه لازم برای ارتقای کمی و کیفی آموزش و پرورش آذربایجان غربی فراهم شود.

آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی یک بازی سیاسی است

استاندار آذربایجان غربی در ادامه این همایش با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه آتش بس از سوی این رژیم را یک بازی سیاسی دانست و گفت: با توجه به مقاومت مثال زدنی مردم مظلوم نوار غزه اسرائیل بی شک بازنده اصلی این بازی خواهد بود.

وی جنایات حمله رژیم صهیونیستی در غزه را لکه ننگینی بر دموکراسی لیبرال دموکراسی، جهان غرب و کشورهای اروپایی عنوان کرد و بیان داشت: تقسیم انسانها به ملیت، مذهب و ایدئولوزی خیانت به انسانیت است چرا مقابل چشم جهانیان یک اقلیت نامشروع بر کل جهانیان دهن کجی می کند و دولت ها نظاره گر هستند.

قربانی همچنین با اشاره به فرا رسیدن سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی و دولت در رفع محرومیت از چهره شهرها و روستاهای استان پرداخت و لزوم اطلاع رسانی این اقدامات به مردم را مورد تاکید قرار داد.

در پایان این همایش از اعضای شوراهای آموزش و پرورش نمونه آذربایجان غربی با اهدای لوح و جوایزی تقدیر شد.



از 24 تا 30 دیماه در کشور به عنوان هفته شوراهای آموزش و پرورش نامگذاری شده است.