طرح جامع حمل و نقل ترافیکی در کرمان اجرا می شود

وحید خلیفه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح جامع حمل‎ونقل و ترافیک شهر کرمان گفت: درحال حاضر، با تبیین مطالعات در حوزه شهرداری، زیرساخت‌ها برای ایجاد تحولی بزرگ آماده شده است.

وی موفقیت مطالعات طرح جامع حمل‎ونقل و ترافیک را مستلزم جمع‌آوری اطلاعات صحیح دانست و گفت: از فردا، ۱۴ آبان‌ماه با هماهنگی‌های انجام‌شده، قرار است ۱۰ هزار نفر از دانش‎آموزان مدرسه‌های شهر، پرسش‌نامه تدوین‌شده برای طرح آمارگیری را تکمیل و تحویل مدرسه دهند.

خلیفه، با اشاره به اینکه این طرح تا ۱۸ آبان‌ماه ادامه دارد، افزود: همچنین در ۹ ورودی مختلف شهر کرمان، با کمک پلیس راهور، از هر پنج خودرو، با سرنشینان یک خودرو مصاحبه و از آنها آمارگیری می‌‎شود.

وی گفت: در سطح شهر نیز، بیش از ۴۵ نقطه برای آماربرداری ترافیکی انتخاب شده که در چهار روز متوالی، اجرا خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری کرمان، پایانه‌های مسافربری را از دیگر نقاط مهم آمارگیری ترافیکی برشمرد و خاطرنشان کرد: درخوابگاه‌های دانشجویی نیز، مصاحبه و آمارگیری انجام می‌شود.

وی، با بیان اینکه طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر کرمان، پس از مطالعات گسترده هم‎اکنون، به مرحله جمع‌آوری آمارها با کمک شهروندان، رسیده است، گفت: طرح جامع ترافیک ازجمله طرح‌های مهم در شهر و نقشۀ راهی برای مشخص‌شدن مدیریت رفت‌وآمدهاست.

خلیفه، با اشاره به اهمیت و ضرورت طرح جامع حمل‎ونقل و ترافیک برای شهر کرمان، گفت: در این آمارگیری به اطلاعات مفید غیرشخصی و غیرمحرمانه شهروندان نیاز داریم و فقط می‌خواهیم ببینیم در مناطق مختلف شهری کرمان چقدر رفت‌وآمد وجود دارد تا مشخص شود در مسیر رشد و توسعه شهر، چقدر اتوبوس و معبر، نیاز است.