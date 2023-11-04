به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رجب طیب اردوغان، رئیس‌ جمهور ترکیه امروز شنبه به خبرنگاران گفت که تلاش خواهد کرد تا حد امکان تصویب عضویت سوئد در ناتو را در پارلمان کشورش تسهیل کند؛ اما در ادامه افزود که استکهلم اقدامات کافی در مورد شبه نظامیان (معارضان آنکارا) انجام نداده است.

شبکه تلویزیونی هابر تُرک گزارش داد که اردوغان در گفتگو با خبرنگاران در پرواز برگشت از قزاقستان گفت تا زمانی که مقامات ترکیه ای به این موضوع رویکرد مثبتی داشته باشند، تلاش خواهد کرد از روند تصویب آن حمایت کند.

«ینس استولتنبرگ»، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز سه‌ شنبه بار دیگر ابراز امیدواری کرد که سوئد در آینده نزدیک به این پیمان نظامی بپیوندد.

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی هفته پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «اولف کریسترسون» (Ulf Kristersson) نخست وزیر سوئد در جریان سفر خود به استکهلم اظهار داشت که اعتقاد دارد سوئد به آمادگی کامل برای پیوستن به ناتو دست یافته؛ زیرا به درخواست های ترکیه برای تقویت تلاش های خود علیه سازمان هایی که آنکارا آنها را تروریستی می داند، پاسخ داده است.

پیش از این گزارش شده بود که استولتنبرگ امیدوار است سوئد تا پایان نوامبر به ناتو بپیوندد.

این در حالیست که پیشتر اعلام شد، پروتکل الحاق سوئد به ناتو توسط رجب طیب اردوغان رئیس‌ جمهور ترکیه امضا و به پارلمان این کشور ارسال شده است.

مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» در این خصوص اعلام کرده بود: پروتکل الحاق سوئد به ناتو توسط رئیس‌ جمهور در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳ امضا و (برای تصویب) به مجلس ارسال شد.

استکهلم و هلسینکی پارسال به سیاست چندین دهه‌ای خود مبنی بر بی‌طرفی پایان داده و به بهانه نگرانی‌های ناشی از جنگ اوکراین، درخواست رسمی خود برای پیوستن به این ائتلاف نظامی به سرکردگی آمریکا را مطرح کردند. فنلاند در آوریل به سی‌ویکمین عضو ناتو بدل شد اما ترکیه درخواست سوئد را رد کرد. تأیید تمام اعضای ناتو برای پیوستن عضو جدید به این ائتلاف، الزامی است.

آنکارا استکهلم را به عدم تمایل برای تحویل و استرداد اعضای گروهک تروریستی «پ.ک.ک» و سایر گروه‌های وابسته به آن، متهم کرده بود.