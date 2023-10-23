«اردوغان» پروتکل الحاق سوئد به ناتو را امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، پروتکل الحاق سوئد به ناتو توسط رجب طیب اردوغان رئیس‌ جمهور ترکیه امضا و به پارلمان این کشور ارسال شد.

مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» در این خصوص اعلام کرد: پروتکل الحاق سوئد به ناتو توسط رئیس‌ جمهور در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳ امضا و (برای تصویب) به مجلس ارسال شد.

این درحالیست که سوئد دیروز اعلام کرده بود که امیدوار است ترکیه تا چند هفته آینده درخواست عضویت این کشور در ناتو را تصویب کند. روزنامه سوئدی «اکسپرسن» به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که دولت سوئد انتظار دارد که پیشنهاد این پادشاهی به ناتو توسط ترکیه «طی چند هفته» تصویب شود.

«ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو پیشتر اعلام کره بود که ترکیه با حمایت از سوئد برای پیوستن به ائتلاف نظامی ناتو موافقت کرده است. حمایتی که تحولی بزرگ در آستانه نشست ناتو به شمار می‌ رود.

«رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه پیشتر پیشنهاد کرده بود که سوئد تنها در ازای هموار کردن مسیر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا می‌تواند به ناتو بپیوندد.

اردوغان بیش از یک سال است که در مسیر پیوستن سوئد به ناتو به دلیل نگرانی‌های متعدد امنیتی خود ممانعت ایجاد کرده است.

اگرچه کنار رفتن مخالفت اردوغان یک گام بزرگ رو به جلو برای عضویت سوئد در ناتو است، اما به این معنا نیست که سوئد بلافاصله عضو بعدی ائتلاف ناتو خواهد شد.