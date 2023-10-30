رایزنی «فیدان» و «بلینکن» درباره تحولات غزه و گسترش ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه امروز دوشنبه با آنتونی بلینکن همتای آمریکایی خود به صورت تلفنی رایزنی کرد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، محور اصلی گفتگوی تلفنی وزرای خارجه آمریکا و ترکیه تحولات مرتبط با آتش افروزی های اخیر اشغالگران قدس علیه مردم مظلوم فلسطین بود.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه ترکیه در این ارتباط آمده است که هاکان فیدان و آنتونی بلینکن همچنین در خصوص روند گسترش ناتو نیز گفتگو کردند.

در این تماس، جلوگیری از گسترش درگیری های غزه به منطقه، تلاش برای تضمین آزادی اسرا، فوریت ایجاد گذرگاه ارسال کمک‌ های بشردوستانه (برای مردم مظلوم غزه) و روند گسترش ناتو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر امور خارجه ترکیه در این تماس بار دیگر تاکید کرد که هدف قرار دادن مردم غزه غیرقابل قبول است و باید متوقف شود.

از سوی دیگر، وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای در این باره اعلام کرد که وزیر امور خارجه این کشور با وزیر خارجه ترکیه گفتگوی تلفنی درباره جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و همچنین نامزدی سوئد برای پیوستن به ناتو انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه با اشاره به عملیات طوفان الاقصی اعلام کرد که آنتونی بلینکن مجددا حمله حماس علیه رژیم صهیونیستی را محکوم کرد!