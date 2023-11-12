عضو جدید ناتو از اسرائیل سامانه «فلاخن داوود» خرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مقامات آمریکایی با فروش سامانه پدافند موشکی موسوم به «فلاخن داوود» که سازنده آن شرکت صهیونیستی «رافائل» است، به فنلاند، عضو تازه‌وارد ناتو موافقت کردند.

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که جهت فروش سامانه پدافند موشکی فلاخن داوود به فنلاند، با این کشور توافقی را امضا کرده است.

در پستی که وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) منتشر کرد، نوشت: ایال زامیر، جهت فروش فلاخن داوود به فنلاند، قراردادی به ارزش حدود ۳۱۷ میلیون یورو به امضا رساند.

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در ماه آوریل از دریافت درخواست فنلاند برای خرید سامانه فلاخن داوود خبر داد. به دلیل همکاری مشترک تل‌آویو با واشنگتن در ساخت این سامانه، هرگونه توافق فروش نیازمند تایید و مجوز آمریکا است.

فنلاند و سوئد در ماه مه سال ۲۰۲۲ میلادی به طور رسمی درخواست پیوستن به ناتو را مطرح کردند. با این حال، ترکیه، یکی از اعضای قدیمی ناتو، از دو کشور شمال اروپا درخواست کرد تا علیه گروه‌هایی مانند پ.ک.ک و گولن اقدامات مشخصی انجام دهند تا عضویت آنها مورد تایید آنکارا قرار گیرد.

در ماه ژوئن، فنلاند و سوئد یادداشت تفاهمی را با ترکیه برای رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی آنکارا امضا کردند و دیپلمات‌های ارشد و مقامات سه کشور از آن زمان جلسات مختلفی را برای بحث در مورد اجرای توافق سه جانبه برگزار کردند. فنلاند خلاف سوئد، موفق شد تا به همه تعهدات خود به آنکارا برای مقابله با گروهای تروریستی پایبند باشد و در نتیجه به عنوان سی‌ویکمین عضو، رسماً به عضویت این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا درآمد.