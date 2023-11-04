اسامه حمدان: از شکست اشغالگران اطمینان داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اسامه حمدان از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در سخنانی اعلام کرد که از شکست رژیم صهیونیستی در نبرد طوفان الاقصی اطمینان دارد.

حمدان گفت: اشغالگران تاکنون نتوانسته‌اند حتی یک دستاورد نظامی را نیز کسب کنند. صدها نظامی اسرائیلی کشته و مجروح شده‌اند، اما مقامات اسرائیلی آمار حقیقی این تلفات را پنهان می‌کنند.

وی ادامه داد: جهان شاهد جنایات رژیم اشغالگر قدس است، اما کاری نمی‌کند. ️فلسطینیان به این که صلح بدون نابودی رژیم اشغالگر قدس محقق شود، هرگز باور نخواهند داشت. رژیم اشغالگر قدس ۱۰۵ مرکز بهداشتی و درمانی را هدف قرار داده و ۵ بیمارستان را به کلی از روند خدمت‌رسانی خارج کرده است. ️بیمارستان‌های نوار غزه توانایی پذیرش تعداد زیاد زخمی‌ها را ندارد. ما آمریکا و شخص رئیس جمهور آن را مسئول هدف قراردادن غیرنظامیان در نوار غزه می‌دانیم.

وی افزود: کمک‌هایی که از طریق گذرگاه رفح وارد غزه می‌شود حتی پاسخگوی کمترین نیازهای مردم ما نیز نیست. مواضع رسمی کشورهای عربی ضعیف است و در حد و اندازه جنایات دشمن نیست. ما خواستار اعمال فشار بر آمریکا جهت توقف جنایت علیه ملتمان هستیم.

حمدان ادامه داد: هدف قراردادن خبرنگاران در غزه هدفمند و برنامه‌ریزی شده است و خبرنگاران در تیررس مستقیم دشمن هستند. از ملت‌های آزاده‌ای که در محکومیت حمله به مردم ما در غزه دست به تجمع و تظاهرات زدند، تشکر می‌کنیم و از مردم می‌خواهیم که به اعتراضات خود ادامه دهند و تحریم کشورها و دستگاه‌هایی که از اشغالگران حمایت می‌کنند را افزایش دهند.