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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۵۴

هنیه: در ۲ میدان نبرد و سیاست در حال مقابله‌ هستیم

هنیه: در ۲ میدان نبرد و سیاست در حال مقابله‌ هستیم

رییس دفتر سیاسی جنبش حماس طی سخنانی اعلام کرد که مقاومت فلسطین در میدان نبرد و سیاست در حال رویارویی با دشمن صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در سخنانی اعلام کرد که مقاومت فلسطین در دو میدان نبرد و سیاست در مقابل متجاوزان صهیونیست ایستاده است.

هنیه گفت: ما از ملتمان از طریق مقاومت و اقدامات سیاسی با تمامی طرف‌های مرتبط، دفاع و حمایت می‌کنیم.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس ادامه داد: ما از تمامی کارت‌ها و توانایی‌هایی که داریم برای به شکست‌کشاندن طرح‌های دشمن استفاده می‌کنیم.

گفتنی است مبارزان مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایات صهیونیست‌ها در حق ملت فلسطین، از روز شنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۳ عملیات «طوفان الاقصی» را از باریکه غزه ضد مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی آغاز کردند؛ عملیاتی که با شکست اطلاعاتی رژیم صهیونیستی همراه شد و غافلگیری نظامیان و مقامات صهیونیست را در پی داشت.

از سوی دیگر وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که آمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه به ۹ هزار و ۴۸۸ شهید افزایش پیدا کرده است. سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که سه هزار و ۹۰۰ نفر از شهیدان کودک و ۲۵۰۰ نفر هم زن هستند. اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه بیان کرد که هفتاد درصد از شهیدان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

کد مطلب 5930298

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