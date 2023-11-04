واژگونی ارابه جشنواره در ژاپن، یک کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوآ، به گفته آتش نشانی محلی، یک ارابه جشنواره در شهر شیزوئوکا ژاپن واژگون شد و یک کشته برجای گذاشت، ۱۸ نفر هم در پی بروز این حادثه مصدوم شدند.
سازمان آتش نشانی شیزوئوکا روز شنبه اعلام کرد که یک ارابه جشنواره به ارتفاع ۳ متر واژگون شد و بر روی مردم سقوط کرد. سازمان آتش نشانی گفت ۱۹ مرد ۶ ساله تا ۷۵ ساله به بیمارستان منتقل شدند و به گفته ایستگاه پلیس ایزو چوئو، مرگ یوشیمی ساتو، ساکن محلی ۷۲ ساله تأیید شده است.
دو نفر از افراد هم به شدت مجروح شدند و یک پسر ۶ ساله نیز دچار جراحت جزئی شد.
این ارابه یکی از شش ارابهای بود که پیش از تجمع در معبد هیروس برای برگزاری جشنواره در مناطق مختلف شهر رژه رفتند.
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