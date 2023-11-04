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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۵۷

خزعلی خبر داد؛

تشکیل کمیته دفاع از حقوق زنان غزه در معاونت زنان ریاست جمهوری

تشکیل کمیته دفاع از حقوق زنان غزه در معاونت زنان ریاست جمهوری

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: کمیته دفاع از حقوق زنان و کودکان غزه در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی در نشست تخصصی ۷۵ سال نقص حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در سرزمین‌های اشغالی فلسطین با محوریت حقوق زنان و کودکان اظهار داشت: در این نشست تلاش داریم با نگاه علمی راهکارهای حل این مساله را احصا کنیم.

وی گفت: نگاه جهانی نسبت به مساله فلسطین و جنایت‌های رژیم جعلی اسراییل در منطقه تغییر کرده است و امیدواریم راه برای پیگیری حقوقی مسئله فلسطین باز شود اگرچه این رژیم سفاک راه حل حقوقی و قانونی نمی‌شناسد.

خزعلی با بیان اینکه به گفته کارشناسان منبع بسیاری از مقاله‌ها و مطالب منتشر شده درباره رژیم جعلی اسراییل و فلسطین و حاکمیت آن، افرادی هستند که یا به طور مستقیم و یا به طور غیرمستقیم با اسراییل رابطه دارند، اظهار داشت: تلاش می‌کنیم از تولیدات محتواهایی در این حوزه که بتوانند روایت‌های واقعی از مسئله فلسطین و جنایت‌های صهیونیسم را به جهانیان معرفی کنند، حمایت کنیم.

خزعلی با اشاره به تلاش‌های پزشکان بدون مرز و گروه‌های حامی سلامت در جنگ اخیر نیز گفت: بسیاری از کنشگران حوزه سلامت از بانوان از جمله پرستاران و پزشکان برای اعزام به غزه اعلام آمادگی کرده‌اند اما تاکنون راهی برای کمک به فلسطین و غزه باز نشده است.

اسراییل تلاش دارد تا خود را مشروع نشان دهد

معاون رییس جمهور با اشاره به ایجاد کمیته دفاع از حقوق زنان و کودکان فلسطینی در ذیل این معاونت افزود: اسراییل تلاش دارد تا خود را مشروع نشان دهد و پس از آن، کشتار مردم بی‌دفاع غزه را دفاع مشروع از خود عنوان کند. وظیفه کنشگران است که ماهیت جعلی این رژیم را به جهان معرفی کنند.

وی ادامه داد: تلاش رژیم جعلی اسراییل تحقق شعار از نیل تا فرات است و تنها به جرم و جنایت علیه فلسطین اکتفا نخواهد کرد و همانگونه که می‌بینید از آنجا که جامعه جهانی در مقابل آنها نیاستاد، مهاجرت اجباری را برای خانواده‌های فلسطینی از همان زمین کوچک و باریکه‌ای که در اختیارشان است طرح می‌کند.

خزعلی افزود: اگر جامعه جهانی مقابل این رژیم جعلی نایستد، جنایت‌های این رژیم مرزی نمی‌شناسد و تلاش می‌کند تا شعار نیل تا فرات را محقق کند.

وی با بیان اینکه در عملیات طوفان الاقصی اسراییل پیش‌بینی این حجم از موفقیت حماس را نمی‌کرد، خاطرنشان کرد: این رژیم در حالت سرگیجه است و نمی‌داند چه می‌کند، امیدواریم با نصرت الهی، سراسر فلسطین و نوار غزه آزاد شود.

معاون ربیس جمهور تاکید کرد: از هر حرکتی که بتواند از حقوق کودکان و زنان در فلسطین و غزه حمایت کند؛ حمایت می‌کنیم.

کد مطلب 5930374

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