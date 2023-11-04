تشکیل کمیته دفاع از حقوق زنان غزه در معاونت زنان ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی در نشست تخصصی ۷۵ سال نقص حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در سرزمین‌های اشغالی فلسطین با محوریت حقوق زنان و کودکان اظهار داشت: در این نشست تلاش داریم با نگاه علمی راهکارهای حل این مساله را احصا کنیم.

وی گفت: نگاه جهانی نسبت به مساله فلسطین و جنایت‌های رژیم جعلی اسراییل در منطقه تغییر کرده است و امیدواریم راه برای پیگیری حقوقی مسئله فلسطین باز شود اگرچه این رژیم سفاک راه حل حقوقی و قانونی نمی‌شناسد.

خزعلی با بیان اینکه به گفته کارشناسان منبع بسیاری از مقاله‌ها و مطالب منتشر شده درباره رژیم جعلی اسراییل و فلسطین و حاکمیت آن، افرادی هستند که یا به طور مستقیم و یا به طور غیرمستقیم با اسراییل رابطه دارند، اظهار داشت: تلاش می‌کنیم از تولیدات محتواهایی در این حوزه که بتوانند روایت‌های واقعی از مسئله فلسطین و جنایت‌های صهیونیسم را به جهانیان معرفی کنند، حمایت کنیم.

خزعلی با اشاره به تلاش‌های پزشکان بدون مرز و گروه‌های حامی سلامت در جنگ اخیر نیز گفت: بسیاری از کنشگران حوزه سلامت از بانوان از جمله پرستاران و پزشکان برای اعزام به غزه اعلام آمادگی کرده‌اند اما تاکنون راهی برای کمک به فلسطین و غزه باز نشده است.

اسراییل تلاش دارد تا خود را مشروع نشان دهد

معاون رییس جمهور با اشاره به ایجاد کمیته دفاع از حقوق زنان و کودکان فلسطینی در ذیل این معاونت افزود: اسراییل تلاش دارد تا خود را مشروع نشان دهد و پس از آن، کشتار مردم بی‌دفاع غزه را دفاع مشروع از خود عنوان کند. وظیفه کنشگران است که ماهیت جعلی این رژیم را به جهان معرفی کنند.

وی ادامه داد: تلاش رژیم جعلی اسراییل تحقق شعار از نیل تا فرات است و تنها به جرم و جنایت علیه فلسطین اکتفا نخواهد کرد و همانگونه که می‌بینید از آنجا که جامعه جهانی در مقابل آنها نیاستاد، مهاجرت اجباری را برای خانواده‌های فلسطینی از همان زمین کوچک و باریکه‌ای که در اختیارشان است طرح می‌کند.

خزعلی افزود: اگر جامعه جهانی مقابل این رژیم جعلی نایستد، جنایت‌های این رژیم مرزی نمی‌شناسد و تلاش می‌کند تا شعار نیل تا فرات را محقق کند.

وی با بیان اینکه در عملیات طوفان الاقصی اسراییل پیش‌بینی این حجم از موفقیت حماس را نمی‌کرد، خاطرنشان کرد: این رژیم در حالت سرگیجه است و نمی‌داند چه می‌کند، امیدواریم با نصرت الهی، سراسر فلسطین و نوار غزه آزاد شود.

معاون ربیس جمهور تاکید کرد: از هر حرکتی که بتواند از حقوق کودکان و زنان در فلسطین و غزه حمایت کند؛ حمایت می‌کنیم.