  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۲ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۱۱

لاریجانی: زمان دور بعدی مذاکرات هنوز مشخص نشده است

لاریجانی: زمان دور بعدی مذاکرات هنوز مشخص نشده است

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: زمان دور بعدی مذاکرات هنوز مشخص نشده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی مهر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در بدو ورود به تهران در مصاحبه ای تلویزیونی در خصوص دور بعدی مذاکرات گفت: هنوز زمان دور دوم مذاکرات مشخص نشده است اما هر دو طرف مایلند مذاکرات ادامه پیدا کند. اما دو طرف باید در پایتخت های خود مشورت هایی انجام دهند تا مذاکرات با نتیجه همراه باشد.

وی در پاسخ به این سوال که اخباری منتشر شد مبنی بر انتقال نامه و پیامی از طریق شما به طرفهای مذاکره کننده آیا این اخبار را تایید می کنید گفت: خیر ما نامه ای نداشتیم. البته طرف عمانی یک سری ارتباطاتی داشتند و مطالبی از قول آنها (آمریکایی ها) به ما منتقل شد و نظرات آنها را نوشتند و به من انتقال دادند تا در تهران بررسی کنیم.

کد مطلب 6746943

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شهروند IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۳
      2 1
      پاسخ
      اختلافات بین ایران و آمریکا که ریشه در قطع روابط دیپلماتیک و بستن سفارت دارد لازم است اصولی و ریشه ای حل شود تا اختلافات بعدی که هر روز ابعاد بیشتری به خود می گیرد و چون بیشتر بهانه تراشی است دیگر مطرح نشود. و منجر به ایجاد صلح پایدار بین دو کشور شود و به ابزاری در دست عده ای از مخالفان تبدیل نشود.
    • IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
      1 0
      پاسخ
      رویترز: دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا، سه‌شنبه در ژنو برگزار می‌شود یک هیأت آمریکایی شامل نمایندگان استیو ویتکاف و جرد کوشنر صبح روز سه‌شنبه با طرف ایرانی دیدار خواهد کرد. به گفته این منبع، نمایندگانی از عمان نیز حضور خواهند داشت و تماس‌های آمریکا و ایران را میانجی‌گری خواهند کرد.
      • IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
        1 0
        ادعای ترامپ: نمی خواهیم ایران هیچ‌گونه غنی‌سازی داشته باشد/ و ما هم نمی خواهیم آمریکا هیچ‌گونه بمب ممنوعه و بمب اتمی و بمب خوشه ای داشته باشد
      • IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
        1 0
        توافق با ایران در سال 1394 به طور کامل تمام شده است و ادامه مذاکره ایران با آمریکا و هم مزدورانشان از سال 1394 تاکنون تکرار است و هم غلط و اشتباه بوده است. ترامپ در سال 1397 با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.
      • IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
        1 0
        توافق با ایران در سال 1394 به طور کامل تمام شده است و ادامه مذاکره ایران با آمریکا و هم مزدورانشان از سال 1394 تاکنون تکرار است و هم غلط و اشتباه بوده است. ترامپ در سال 1397 با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است. پاسخ تهدید دشمن تهدید است، مذاکره نیست و پس مذاکره عراقچی و... با مسئولان آمریکا جنایتکار در عمان 100 درصد فقط غلط و اشتباه بوده است.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها