لاریجانی: زمان دور بعدی مذاکرات هنوز مشخص نشده است

به گزارش خبرنگار سیاسی مهر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در بدو ورود به تهران در مصاحبه ای تلویزیونی در خصوص دور بعدی مذاکرات گفت: هنوز زمان دور دوم مذاکرات مشخص نشده است اما هر دو طرف مایلند مذاکرات ادامه پیدا کند. اما دو طرف باید در پایتخت های خود مشورت هایی انجام دهند تا مذاکرات با نتیجه همراه باشد.

وی در پاسخ به این سوال که اخباری منتشر شد مبنی بر انتقال نامه و پیامی از طریق شما به طرفهای مذاکره کننده آیا این اخبار را تایید می کنید گفت: خیر ما نامه ای نداشتیم. البته طرف عمانی یک سری ارتباطاتی داشتند و مطالبی از قول آنها (آمریکایی ها) به ما منتقل شد و نظرات آنها را نوشتند و به من انتقال دادند تا در تهران بررسی کنیم.