آماده برگزاری الکترونیکی انتخابات در روستاها هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش شهبازی ظهر یک شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مخابرات متولی اصلی ارتباطات در کشور است و گسترده‌ترین شبکه مخابراتی خاورمیانه را در ایران داریم.

وی با بیان اینکه ۱۲ هزار و ۱۰۶ کیلومتر فیبر نوری در استان کار شده است، ادامه داد: ۱۸۰۰ کیلومتر فیبر نوری در شهر تبریز داریم.

مدیرعامل مخابرات آذربایجان شرقی سپس با تاکید بر اهمیت مخابرات استان در منطقه گفت: آذربایجان شرقی هاب منطقه‌ای است و حتی اینترنت استان‌های شمالغرب و غرب کشور از طریق این استان تأمین می‌شود.

شهبازی به اهمیت فیبر نوری در کشور اشاره کرد و افزود: صیانت از فیبر نوری یکی از اولویت‌های مخابرات استان است.

وی با بیان اینکه ۲۸ مرکز مخابراتی در تبریز داریم، از آمادگی مخابرات برای فراهم ساختن بستر برگزاری انتخابات الکترونیکی طی اسفندماه در روستاها و شهرهای مختلف استان خبر داد.

مدیرعامل مخابرات آذربایجان شرقی سپس با تاکید بر اینکه ۲۰۱۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان داریم، گفت :۱۱۰۰ روستا به اینترنت پرسرعت خانگی مجهز شده است.

شهبازی با اشاره به اینکه ۱۷۰ کیلومتر امسال فیبر نوری داخل شهری و برون شهری کار شده است، افزود: نجما یکی دیگر از اولویت‌های مخابرات استان است.

وی توسعه فیبرنوری به روستاهای بالای ۲۰ خانوار جمعیت را یکی از اهداف مهم شرکت مخابرات آذربایجان شرقی برشمرد و افزود: بر همین مبنا تاکنون ۶ هزار و ۷۸۰ کیلومتر از مجموع عملیات اجرایی فیبرنوری استان به روستاها اختصاص داشته است که حدود ۵۰ درصد یعنی یک هزار و ۱۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار را شامل می‌شود.