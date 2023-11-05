به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات نقشه های پیش یابی هواشناسی این سامانه بارشی امروز در جو استان حاکم بوده و موجب ابرناکی، وزش باد گاهی نسبتاً شدید و غرش آذرخش می شود. همچنین امروز، در مناطقی از استان هرمزگان ناپایداری وضعیت جوی و دریایی پیش بینی می شود.

با تاثیر این موج بارشی، در نقاطی از استان هرمزگان از جمله مناطق شرقی و مرکزی استان و مناطق دریایی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق مورد انتظار است. با توجه به رگباری بودن بارش، در ساعت های، وقوع تگرگ و تند باد لحظه ای نیز پیش بینی می شود.

با عنایت به تاثیر فعالیت سامانه بارشی در مناطق دریایی تنگه هرمز و وقوع تند باد لحظه ای همراه با رعد و برق، به ویژه در محدوده جزایر قشم، هرمز، لارک و هنگام، دریا نسبتاً مواج و شرایط رفت و آمدهای دریایی در محدوده تنگه هرمز، نا ایمن خواهد بود، همچنین در جزایر غربی استان از جمله جزایر کیش و لاوان، به ویژه از ساعت های ظهر، وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی سبب مواج شدن خلیج فارس خواهد شد.

توصیه می شود با توجه به ناپایداری های جوی و دریایی، از آمد و شد شناورهای سبک خودداری شود و تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن سایر شناورها و شناورهای مسافربری در بنادر مرکزی و غربی استان، صورت پذیرد.

با توجه به احتمال سیلابی شدن موقت رودخانه های فصلی در شرق استان، از تردد در حاشیه رودخانه ها خودداری شود. ناپایداری های جوی و دریایی استان هرمزگان تا روز دوشنبه، ۱۵ آبان ماه تداوم خواهد داشت. به لحاظ دمایی، طی امروز و فردا در برخی نقاط استان هرمزگان، کاهش یک تا ۲ درجه ای دما مورد انتظار است.