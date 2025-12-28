به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه همزمان با ورود سامانه بارشی به استان هرمزگان، بارندگی در شهرستان‌های میناب، بندرعباس و رودان شروع شده و همچنان در برخی مناطق ادامه دارد.

این بارش‌ها موجب کاهش نسبی دما و افزایش رطوبت هوا شده و در برخی نقاط با وزش باد همراه بوده است.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، فعالیت این سامانه در ساعات آینده نیز ادامه خواهد داشت.

از شهروندان و رانندگان خواسته می‌شود با توجه به لغزندگی معابر و احتمال آب‌گرفتگی در نقاط مستعد، نکات ایمنی را رعایت کنند.

بر اساس اعلام هواشناسی هرمزگان روز دوشنبه اوج فعالیت سامانه خواهد بود و اغلب نقاط استان تحت تأثیر بارش قرار می‌گیرند، اما از ظهر دوشنبه به‌تدریج بارش‌ها در نیمه غربی استان کاهش یافته و تمرکز سامانه بر مناطق مرکزی و شرقی خواهد بود.

‌بیشترین تأثیر این سامانه در مناطق شرقی استان و بخش‌هایی از مناطق مرکزی پیش‌بینی می‌شود و در مقایسه با سامانه قبلی، میزان بارش‌ها کمتر است، اما با توجه به اشباع بودن رودخانه‌ها، شرایط می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد.

‌از امروز تا روز دوشنبه و به‌ویژه از شنبه تا صبح چهارشنبه، دریا به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای متلاطم خواهد بود و وزش باد شدید می‌تواند موجب اختلال در ترددهای دریایی ش



