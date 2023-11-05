دستگیری کلاهبردار شرکت مهاجرتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کارآگاه علی ولیپور گودرزی رییس پلیس آگاهی پایتخت اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره کلاهبرداری از شهروندان و دریافت این خبر به پلیس آگاهی، موضوع رسیدگی به این پرونده در دستورکار تیمی زبده از کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان در گام نخست با استفاده از روش های اطلاعاتی و تحقیق از شاکیان دریافتند؛ شخصی با تاسیس شرکت مهاجرتی و وعده و اخذ ویزای اقامتی مهاجرتی و گردشگری با اخذ مبالغی از شهروندان به صورت ریالی و ارزی اقدام به کلاهبرداری کرده است.

این مقام انتظامی در ادامه تصریح کرد: کارآگاهان در ادامه با بهره گیری از روش های اطلاعاتی و استعلام از اداره ثبت شرکت ها و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مشخص شد شرکت موصوف فاقد هرگونه مجوز لازم در این خصوص است.

سردار ولیپور گودرزی ادامه داد: پس از بی توجهی متهم نسبت به احظار وی به دادگاه، کارآگاهان با استفاده از منابع اطلاعاتی و روش های میدانی به صورت شبانه روزی متهم را زیر نظر داشتند و در نهایت در یک عملیات غافلگیرانه و هوشمندانه متهم را دستگیر کردند و به اداره سیزدهم انتقال دادند.

رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه با بیان اینکه متهم در بازجویی منکر حقایق می شد، اما با توجه به وجود شکات و مستندات موجود، به کلاهبرداری خود معترف شد، عنوان کرد:متهم تا کنون به ۷ فقره کلاهبرداری از شهروندان با همین شیوه و شگرد اعتراف کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متهم با صدور قرار قانونی از سوی مراجع قضایی، برای شناسایی سایر مال باختگان در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی قرار دارد.