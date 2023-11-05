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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۵۱

سردار ولیپور گودرزی خبر داد؛

دستگیری کلاهبردار شرکت مهاجرتی

دستگیری کلاهبردار شرکت مهاجرتی

رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای شرکت مهاجرتی در شمال غربی استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کارآگاه علی ولیپور گودرزی رییس پلیس آگاهی پایتخت اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره کلاهبرداری از شهروندان و دریافت این خبر به پلیس آگاهی، موضوع رسیدگی به این پرونده در دستورکار تیمی زبده از کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان در گام نخست با استفاده از روش های اطلاعاتی و تحقیق از شاکیان دریافتند؛ شخصی با تاسیس شرکت مهاجرتی و وعده و اخذ ویزای اقامتی مهاجرتی و گردشگری با اخذ مبالغی از شهروندان به صورت ریالی و ارزی اقدام به کلاهبرداری کرده است.

این مقام انتظامی در ادامه تصریح کرد: کارآگاهان در ادامه با بهره گیری از روش های اطلاعاتی و استعلام از اداره ثبت شرکت ها و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مشخص شد شرکت موصوف فاقد هرگونه مجوز لازم در این خصوص است.

سردار ولیپور گودرزی ادامه داد: پس از بی توجهی متهم نسبت به احظار وی به دادگاه، کارآگاهان با استفاده از منابع اطلاعاتی و روش های میدانی به صورت شبانه روزی متهم را زیر نظر داشتند و در نهایت در یک عملیات غافلگیرانه و هوشمندانه متهم را دستگیر کردند و به اداره سیزدهم انتقال دادند.

رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه با بیان اینکه متهم در بازجویی منکر حقایق می شد، اما با توجه به وجود شکات و مستندات موجود، به کلاهبرداری خود معترف شد، عنوان کرد:متهم تا کنون به ۷ فقره کلاهبرداری از شهروندان با همین شیوه و شگرد اعتراف کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متهم با صدور قرار قانونی از سوی مراجع قضایی، برای شناسایی سایر مال باختگان در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی قرار دارد.

کد مطلب 5930787

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    نظرات

    • مژده طهرانی IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
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      پاسخ
      به نظرم این آقا کلاهبردار نبوده....ایشون بد بیاری آورده و نتوانسته ویزا بگیره....همین

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